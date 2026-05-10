Izan Guevara logra en Le Mans su primera victoria de la temporada

Izan Guevara completa un fin de semana perfecto y logra su primera victoria de la temporada en Moto2 tras dominar con autoridad una accidentada la carrera del Gran Premio de Francia, en Le Mans. Un triunfo que le permite ascender hasta la segunda posición en la provisional del Mundial.

Junto al mallorquín, otros dos españoles completaron el podio; el líder del campeonato, Manuel González, segundo, e Iván Ortolá, tercero, a pesar de salir desde la decimocuarta posición.

Como ya sucediese en Moto3, al ser declarada la carrera de 'agua' por las condiciones atmosféricas de la jornada, y aunque al comienzo de la misma la lluvia no estaba cayendo y había zonas del asfalto más secas, la distancia de la misma se vio reducida de las veintidós vueltas iniciales a sólo catorce.

Además, todos los pilotos dispusieron de diez minutos para 'testar' las condiciones de la pista para conseguir la mejor puesta punto posible en esas condiciones y fueron muchos (todos) los pilotos que optaron por montar neumáticos de seco.

Guevara, autor de la 'pole position', supo aprovechar su posición de privilegio para ponerse al comando de la prueba desde los primeros metros, seguido por el líder del campeonato, Manuel González, que salía desde la quinta plaza.

A quien no le fue tan bien fue a Daniel Holgado, que en apenas unas curvas se fue por los suelos al intentar mantener la tercera posición que ocupaba tras salir segundo en la formación.

Guevara tiró fuerte desde el principio para romper el grupo de cabeza, pero se pegaron a él tanto Manuel González como el checo Filip Salac y el belga Barry Baltus, con el italiano Celestino Vietti y el español Alonso López intentando llegar hasta ellos.

Pero tras completarse la segunda vuelta y como consecuencia de la caída del español Jorge Navarro, que acabó por los suelos con su moto en mitad de la recta de meta, Dirección de Carrera se vio obligada a mostrar bandera roja para que piloto y moto pudiesen salir de la pista.

Tras un primer recorte de la distancia de 22 a 14 vueltas y después de haberse completado sólo dos giros, se decretó 'carrera nula' y debía darse una nueva salida con el orden inicial de la misma cómo si no hubiese ocurrido nada.

Esta 'nueva carrera' se debía disputar a sólo nueve vueltas y en la misma podía tomar la salida Daniel Holgado, siempre y cuando pudiese llegar a tiempo tras la obligatoria revisión médica.

Holgado logró su objetivo y pudo volver a salir a pista, no así Jorge Navarro, que fue declarado 'no apto' por la Comisión Médica.

En la segunda salida prácticamente todos los pilotos montaron neumático trasero nuevo y Guevara volvió a acertar al soltar el embrague para situarse líder a las primeras de cambio, seguido por Holgado, a cuyos mecánicos no les dio tiempo a montarle un guardabarros delantero.

El belga Barry Baltus fue la primera víctima de esta nueva salida, al irse por los suelos en la curva seis cuando Alonso López y Manuel González superaban a Daniel Holgado, que perdía posiciones con demasiada rapidez.

En la segunda vuelta de esta 'frenética' y corta carrera, el mallorquín ya tenía una ventaja de un segundo sobre sus perseguidores, Alonso López, Manuel González e Iván Ortolá, mientras que el italiano Celestino Vietti, que iba tras ellos, era penalizado con una 'vuelta larga' por provocar el accidente de Barry Baltus y caía al noveno puesto tras cumplirla.

Delante, el piloto de Bososcuro se mantuvo como sólido líder, cada vez con una mayor ventaja sobre el trío perseguidor integrado por González, Ortolá y un Alonso López que se iba quedando descolgado, y ya con un grupo comandado por el hispano colombiano David Alonso, algo más atrás.

Nadie pudo con Guevara, que se adjudicó una clara victoria por delante de González y Ortolá, mientras que el hasta ahora segundo clasificado del Mundial, el australiano Senna Agius, se tuvo que conformar con la séptima posición.