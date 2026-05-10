Una final para la eternidad: el Palma Futsal va a por la cuarta Champions

Hace tiempo que el Illes Balears Palma Futsal ha agotado todos los adjetivos posibles, pero es que este domingo puede ir incluso más allá en su impresionante y genuino palmarés desde que Miquel Jaume fundó el club en Manacor en 1998. Por muy tópico que parezca, la realidad es que los mallorquines se citan con la historia al buscar ante el Sporting de Portugal su cuarta UEFA Futsal Champions League seguida (18:00 horas / Movistar+ e IB3 TV) en el Pesaro Futsal Arena (Italia).

El vigente tricampeón de Europa quiere más, tal y como demostró en la inolvidable semifinal del viernes ante el Etoile Lavalloise francés (6-6, 5-4 en penaltis). Nadie había disputado jamás cuatro finales seguidas, ni siquiera gigantes del fútbol sala, pero los de Antonio Vadillo aspiran a seguir prolongando su reinado continental. De ser así, igualarían al Barça como segundo club con más Champions y se quedarían a un título del Movistar Inter, que ostenta el récord con cinco coronas europeas.

La épica ante el campeón francés de la semifinal debe servir de acicate para un grupo que es consciente de que debe hacerlo mucho mejor para tener opciones de éxito. La confianza que dan las anteriores conquistas y el registro de una única derrota en 32 partidos disputados en Europa es un buen aval, pero frente a los lusos no basta. Está por ver si Rivillos, la gran ausencia de las ‘semis’, fuerza para saltar a la pista a pesar de sus molestias en el pubis, pero el resto de la plantilla está apta para jugar, incluido Luan Müller, que acabó literalmente cojo el viernes.

El Sporting, que apeó en los penaltis al Jimbee Cartagena, disputará su octava final y ha jugado siete de las últimas diez finales del torneo. Cuentan con el jugador y el entrenador con más partidos de la Champions: João Matos (96) y Nuno Dias (82). No están viviendo una temporada fácil: eliminados por SL Benfica en la final de la Taça de Portugal y en cuartos de final de la Taça da Liga y han finalizado la liga regular como segundos detrás de los benfiquistas. Pero no vienen de vacío, en septiembre de 2025 alzaron la Supertaça frente a los águilas.

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos equipos en competición europea y siempre en la Final Four. El primer cruce se produjo en la Final de 2023 en el Velòdrom Illes Balears, con empate 1-1, por lo que el título se decidió desde el punto de penalti (4-5). El segundo en las semifinales de la pasada temporada, disputadas en el Antarés Arena de Le Mans, donde los palmesanos se impusieron con un contundente 3-0.

Los portugueses representan un rival duro, experimentado y con talento, pero el Palma Futsal se niega a ceder la corona. La ilusión está intacta, el grupo está preparado y Pésaro puede volver a ser testigo del enésimo capítulo dorado de un club que fantasea con su cuarta Champions seguida. Qué barbaridad.