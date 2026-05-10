Cuatro Final Four de la Champions y una misma pasión: la historia de dos fieles del Palma Futsal

“El Palma Futsal forma parte de nuestra vida”. Pau García, de 36 años, y Rafael Ramis, de 44, son el vivo ejemplo de la fidelidad y amor hacia unos colores. Estos dos vecinos de Ciutat, que no se conocían de nada, tienen en común que han vivido en las gradas las cuatro Final Four de la UEFA Futsal Champions League de los verde pistacho.

Saben lo que es tocar el cielo continental en el Velòdrom Illes Balears, Erevan (Armenia) y Le Mans (Francia), por lo que ahora fantasean con la posibilidad de lograrlo en el Pesaro Arena. Atienden a este diario en esta ciudad costera del centro de Italia pocas horas después de la increíble semifinal ante el Etoile francés, en la que los mallorquines fueron capaces de levantar un 1-6. “Es que no nos lo creemos. Confieso que cuando Fabinho marcó el 2-6 antes del descanso tuve un hilo de esperanza y tenía claro que si llegábamos a empatar, pasábamos nosotros. Tenemos a Luan, que tiene un aura especial, hace milagros”, explica García, topógrafo de profesión y que sueña con otro título ante el Sporting de Portugal (18 horas/IB3 Televisió/Movistar Plus+). “No tenemos que salir con miedo, será muy competido”, apunta.

Ramis está de acuerdo. “Siempre hay que confiar en este equipo, aunque parezca que esté muerto, y más si es en una final”, señala este fisioterapeuta, que no perdió la fe ante los franceses. “Es que Vadillo es un maestro, otros hubieran perdido los papeles y apostó por poner a Luan y Barrón y el equipo ya tuvo otro espíritu”, agrega orgulloso.

Rafael Ramis y Pau García posan para este diario en Pésaro. / Sebastià Adrover

Ambos son unos fijos en el Palau d’Esports de Son Moix durante toda la temporada, pero son de los que no se lo piensan si tienen que coger un avión. “Yo tenía reservado el hotel de Pésaro antes de ganar al Riga en cuartos de final y he venido aquí con mi amiga Sonia”, asegura Ramis. “En mi caso suelo ir a los partidos con mi familia, pero esta vez he venido aquí con compañeros de trabajo, nos lo pasamos muy bien”, apunta García, que de niño ya era portero de fútbol sala y que se reenganchó a este deporte cuando el Fisiomedia Manacor se fue al entonces llamado Palma Arena hace más de una década. “Vadillo y Tirado son un tándem perfecto, ojalá estén juntos muchos años. Mi jugador favorito es Luan, por todo lo que nos da”, responde convencido el propio García.

Ramis, por su parte, destaca “el bloque”, aunque confiesa que tiene especial predilección por “Barrón, Rivillos y Lucao”. Este profesional sanitario resalta la Final Four de Erevan como la más especial. “Todas lo son, pero ahí éramos tan pocos aficionados que nos sentimos uno más del equipo, fue muy bonito. La parte humana es lo que me enamora del Palma Futsal”, reflexiona. García piensa igual. “Fue la más entrañable, y más estando tan lejos de casa”, explica. Ambos se frotan las manos con la posibilidad de que el Pesaro Arena sea el escenario de otro sueño cumplido. Y ellos estarán ahí para disfrutarlo.