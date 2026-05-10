Bruno Nueschen gana en Optimist y apunta a la victoria absoluta de la XVII Setmana de la Vela Trofeu DURAN

La XVII Setmana de Vela – Trofeu DURAN ya tiene a sus primeros campeones tras la conclusión este domingo de las pruebas de la clase Optimist, que han abierto el programa de la regata organizada por el Club Nàutic Cala Gamba en la Bahía de Palma.

El vencedor ha sido Bruno Nueschen, del Club Nàutic S’Arenal, que se ha impuesto con cuatro puntos tras firmar cuatro primeros puestos y descartar un quinto en la última prueba. Esta actuación lo sitúa, además, como uno de los principales candidatos a la victoria absoluta de la regata, a la espera de cómo se resuelvan las pruebas de las clases ILCA el próximo fin de semana.

El subcampeonato ha sido para Alonso Coronado, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, con nueve puntos, mientras que la tercera posición ha correspondido a Tomás Salvá, también del Club Nàutic S’Arenal.

La mejor clasificada femenina ha sido Marta Verges, del Club Nàutic Cala Gamba, que ha finalizado quinta en la clasificación general conjunta. El podio femenino lo han completado su compañera de club Daena Perales, decimoquinta, y Martina Forteza-Rey, del Real Club Náutico de Palma, vigésima.

Marta Verges se ha adjudicado el triunfo femenino. / CN Cala Gamba

En el Grupo D, reservado a los regatistas más jóvenes de la flota, la victoria ha sido para Carlota de Orbaneja, del Club Marítimo de Mahón. La segunda posición ha sido para Chris Laureo, del Club Nàutico del Portitxol, seguido de Adrián Remesal, de esta misma entidad.

La clase Optimist ha completado un total de cinco pruebas durante el fin de semana: una disputada el sábado, marcada por la fuerte intensidad del viento, y cuatro más celebradas este domingo. Por su parte, la flota del Grupo D ha disputado tres mangas, todas ellas programadas y completadas hoy.

El Comité de Regatas ha podido recuperar las pruebas que no se celebraron en la jornada inaugural gracias a las buenas condiciones de este domingo en la Bahía de Palma. El viento ha soplado del suroeste con una intensidad de entre 10 y 14 nudos y se ha mantenido estable durante toda la jornada.

Carlota de Orbaneja, vencedora del Grupo D. / CN Cala Gamba

Joan Marc, director del Club Nàutic Cala Gamba y máximo responsable de la organización de la Setmana de la Vela, ha destacado la buena acogida que ha tenido entre deportistas y entrenadores la introducción de un formato con pruebas más cortas: "Gracias a ello hemos podido completar cuatro mangas antes de las tres de la tarde, gracias también a que hemos empezado un poco antes aprovechando el buen día que nos ha ofrecido hoy la bahía".

La entrega de premios de la clase Optimist se ha celebrado esta tarde en las instalaciones exteriores de Cala Gamba y ha contado, entre otros, con la presencia de la presidenta del club, Susana Zanoguera, y de Jaume Durán, propietario de la empresa patrocinadora.

La XVII Setmana de Vela – Trofeu DURAN reúne este año a más de 200 embarcaciones y se disputa a lo largo de dos fines de semana con la participación de las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6 y vela latina. Tras la conclusión de las pruebas de Optimist, la regata continuará el próximo fin de semana con la entrada en liza de las clases ILCA y de la flota de vela latina. La competición de ILCA 6 será puntuable para la Copa Federación de la Federación Balear de Vela, con participación de deportistas procedentes de Mallorca, Menorca e Ibiza.