El ansiado ascenso del Atlético Baleares pasa por Vigo

Tras el varapalo de la pasada campaña ante el Teruel, el Atlético Baleares quiere lograr su ansiado ascenso a Primera RFEF y regresar al lugar en el que debería estar. Los blanquiazules se miden hoy al Coruxo a las 19:00 horas en Vigo en la ida de las semifinales del play-off.

El conjunto de Luis Blanco, a tenor de lo que ocurrió en su última eliminatoria de promoción, quería evitar a toda costa tener que pasar por esta instancia. Pero entre el gran nivel del campeón Sant Andreu y el rendimiento de los mallorquines a domicilio, donde más puntos se dejaron, tan solo pudieron ser segundos.

El estado de forma en el que llega el Atlético Baleares, con seis victorias consecutivas, hace que el equipo afronte el duelo en una situación «óptima», tal y como afirmó Luis Blanco. Pero el play-off es otra historia diferente a la Liga y el técnico es conoceder de ello: «Los detalles marcan mucho. Cualquier cosa que pueda pasar en la eliminatoria puede decantarla para un lado o para otro, y no tienes mucho tiempo para revertirla».

El Coruxo, por su parte, se coló en el último suspiro en esta fase, terminando quinto en el grupo I. Sobre el papel, los blanquiazules parten como claros favoritos para conseguir el pase a la final. Pero el partido de hoy, en el Campo do Vao, no será nada sencillo. Blanco no dudó en avisar de ello: «Nos va a presentar unas dificultades brutales».