Viento duro y una sola manga en el estreno de la Setmana de la Vela-Trofeu Duran

Alonso Coronado, del Club Marítimo San Antonio de la Playa, se ha situado al frente de la clasificación general de la clase Optimist tras la primera jornada de la XVII Setmana de Vela- Trofeu Duran, organizada por el Club Nàutic Cala Gamba en la Bahía de Palma. La regata reúne este año a más de 200 embarcaciones y se disputa durante dos fines de semana con la participación de las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6 y vela latina.

La clase Optimist, única que ha competido en el estreno de la competición, cuenta con más de 150 regatistas inscritos y forma parte de la Copa ABCIO de la Federación Balear de Vela. Tras la única manga disputada hoy, Bruno Nueschen, del Club Nàutic S’Arenal, ocupa la segunda posición provisional, mientras que Alex Martí, del Reial Club Nàutic Port de Pollença, es tercero.

La jornada ha estado marcada por las duras condiciones meteorológicas. El viento ha alcanzado rachas de hasta 25 nudos, lo que ha llevado al Comité de Regatas a descartar la disputa de una segunda manga para garantizar la seguridad de los participantes. La flota del Grupo D, destinada a los regatistas más jóvenes, se ha quedado en tierra.

La salida de la única prueba del día se ha dado con casi una hora de retraso respecto al horario previsto debido al paso de una fuerte tormenta por la bahía de Palma. El Comité ha tenido que anular un primer intento de salida por un role cercano a los 40 grados hacia el este. Tras reposicionar el campo de regatas, con la veleta apuntando al nordeste, se ha podido dar finalmente una salida válida en condiciones de viento fuerte, que han exigido el máximo a los deportistas.

Estas condiciones han favorecido a los regatistas más veteranos de la flota. Nueve de los diez primeros clasificados pertenecen a la categoría sub-16.

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La competición continuará mañana con la segunda jornada para la clase Optimist. La XVII Setmana de Vela–Trofeu Duran se completará el próximo fin de semana con la entrada en liza de las clases ILCA 4, ILCA 6 y vela latina.