Vadillo, sobre la final de la Champions ante el Sporting de Portugal: "Ellos son mejores que nosotros, pero hay que jugar"

Antonio Vadillo se rindió en elogios hacia el Sporting de Portugal, su rival de este domingo en la gran final de la UEFA Futsal Champions League (18 horas/IB3 Televisió/Movistar Plus+). "No me gusta hablar de favoritos. Ellos son muy buenos, incluso diré que son mejores que nosotros, pero después hay que jugar", explicó durante la rueda de prensa oficial en el Pésaro Futsal Arena.

El técnico del Palma Futsal, visiblemente satisfecho por la increíble reacción de sus pupilos ante el Etoile francés, se puso muy serio cuando analizó a su rival. "Es el equipo más completo a nivel mundial, está bastante hecho desde hace tiempo y también está hecho a la medidad de su entrenador. Tienen un gran balón parado, con un gran pívot como Zicky Té, el mejor en su posición, y es muy intenso a nivel ofensivo y defensivo. Para nosotros siempre ha sido un referente como club a la hora de crecer", reflexionó en una sala de prensa que se quedó pequeña por la gran cantidad de periodistas desplazados.

El jerezano tiene clara la receta para tener opciones de éxito ante el gigante luso, al que venció en la final de 2023 en el Velòdrom Illes Balears y en 2025 en la semifinal en Le Mans (Francia). "Tenemos que hacer el mejor partido de la temporada si queremos acercarnos a ellos, y eso no te garantiza ganar", comentó antes de restar importancia a la fatiga física de sus jugadores tras el choque frente a los franceses del viernes: "Si uno no está bien para jugar la final, apaga y vámonos. No conozco ningún equipo que gane que esté cansado".

Por su parte, el técnico del Sporting, Nuno Dias, también elogió al Palma Futsal. "Son campeones tres veces seguidas por algo. Son muy completos, con mucha calidad en todas sus filas, con jugadores desequilibrantes, fuertes físicamente y con un buen balón parado. No es casualidad lo que han conseguido", destacó.

Por último, Carlos Barrón, que compareció como capitán de los verde pistacho, sonrió cuando le recordaron que ya se han enfrentado más veces en los últimos años. "Será totalmente diferente a la final de 2023, ellos son un bloque muy sólido y seguro que nos tienen muchas ganas", manifestó antes de ser preguntado cómo se sentía al estar a las puertas de conquistar otro título europeo. "Contento por los minutos que he jugado, me siento un privilegiado por estar aquí y en Pésaro tengo a la familia que me acompaña y eso me hace feliz", finalizó.