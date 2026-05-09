Vadillo: «Tengo que felicitar al equipo por creer en la remontada»

Exhausto, pero sobretodo feliz y orgulloso de su equipo. Así comparecía Antonio Vadillo ante los medios de comunicación tras la remontada del Illes Balears Palma Futsal para meterse en su cuarta final de la Champions League. El técnico jerezano ensalzó la figura de sus jugadores y su cuerpo técnico para conseguir dar la vuelta al luminoso cuando parecía imposible: «Tengo que felicitar al equipo por creer y tengo que felicitar a mi cuerpo técnico porque me han ayudado mucho».

Fue una mala primera parte del equipo mallorquín, pero Vadillo señaló que «meter el 2-6 antes del descanso y el 3-6 al inicio de la segunda parte» fue clave para meterse de lleno en el partido. A pesar de ello, el entrenador balear reconoció que en el descanso «estábamos convencidos de que había la posibilidad de acercarnos en el marcador, pero la de remontar, sinceramente, lo veíamos lejos». El domingo, en la final, espera el Sporting de Portugal, un equipo al que el técnico del Palma Futsal califica de «miura» y contra quien señala que tendrán que hacer un «muy buen partido» para intentar ganarle y que se lo «va a hacer pasar mal».