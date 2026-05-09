El Sled gana en Puerto Portals y es el primer líder de las 52 Super Series

El Sled se adjudicó la Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week y se convirtió en el primer líder de la temporada 2026 de las 52 Super Series. El equipo de Takashi Okura firmó su mejor jornada de la semana, con un primero y un tercero, y cerró el campeonato con 42 puntos, nueve menos que el Platoon Aviation, segundo clasificado.

La última jornada en la bahía de Palma estuvo marcada por unas condiciones espectaculares, con viento por encima de los 20 nudos y picos superiores a los 25, lo que obligó al Comité de Regatas a reducir el programa previsto de tres pruebas a solo dos. En la primera manga, el Sled dio un golpe de autoridad con una victoria que le permitió arrebatar el liderato provisional al Provezza.

La segunda prueba fue para el Paprec, que protagonizó una gran remontada después de salir fuera de línea. El barco francés se impuso por delante del Teasing Machine y del Sled, que con ese tercer puesto terminó de asegurar el título en Puerto Portals.

Podio final

El triunfo premia la regularidad del Sled, que solo sufrió un tropiezo en la penúltima jornada y supo reaccionar en el momento decisivo. El podio final lo completaron el Platoon Aviation, que fue de menos a más durante la semana, y el No Way Back, uno de los tres equipos debutantes en Puerto Portals.

La próxima cita de las 52 Super Series será en Porto Cervo, del 15 al 20 de junio, con la disputa del Mundial de TP52 2026. La flota contará allí con una nueva incorporación, el Vudu, y alcanzará los 15 barcos, la participación más numerosa en la historia del circuito.