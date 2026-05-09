Fútbol | Segunda RFEF
El Poblense busca dar el primer paso en Soria hacia una final histórica
El conjunto blaugrana se enfrenta este domingo al Numancia en la ida de la semifinal del playoff de ascenso a Primera RFEF
La temporada del Poblense es espléndida a la vez que histórica para el propio club. El conjunto de Óscar Troya, equipo revelación del grupo III de la Segunda RFEF, encara este domingo a las 12:00 horas (IB3) el primer asalto del playoff de ascenso ante el Numancia.
El desempeño de los blaugranas en una Liga en la que eran uno de los recién ascendidos puede quedarse sin calificativos si logran la machada con el ascenso a Primera RFEF. Para ello, tendrán que doblegar primero a un histórico, que sabe lo que es estar en la élite del fútbol español. Los Pajaritos, escenario en el que jugará hoy el cuadro mallorquín, ha albergado numerosos partidos de Primera División.
El Poblense llegó a liderar su grupo durante 14 jornadas y finalmente terminó tercero, lo que ya es todo un éxito. Una racha de tan solo ocho puntos de 27 les condenó en la lucha por el ascenso directo, pero terminaron el campeonato ganando tres encuentros de los últimos cuatro.
El conjunto soriano, por su parte, tenía como objetivo ser campeón del grupo I y subir directamente, pero ha tenido que conformarse con ser cuarto. Sin embargo, acumulan siete partidos sin perder.
Todo lo que logren los de Óscar Troya será un premio al buen trabajo. Pero el entrenador deja claro que quieren más: «Vamos a Soria a intentar coger ventaja y ganar».
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