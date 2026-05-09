Baloncesto | Primera FEB
Pablo García, técnico del Fibwi Mallorca: «Hay gente que se ha jugado el físico»
«No ha sido nada fácil y han hecho el mejor partido de la temporada», señala el técnico del equipo mallorquín
«No quiero decir muchas palabras, quiero que sean ellos los protagonistas, son los que se lo han ganado a lo largo de toda la temporada», señaló Pablo García, técnico del Fibwi Palma, en referencia a sus jugadores antes de que se le hicieran preguntas en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Palmer Basket, que les daba la permanencia. «No ha sido nada fácil y hoy han hecho el mejor partido de la temporada cuando se tenía que jugar de esa manera», explicó.
«Así que todos han sido ganadores. Hay gente que se ha jugado el físico, y con riesgo de lesión grande, para que el equipo se mantenga en la categoría», sentenció el malagueño. «Y nada, desde aquí dejar a los protagonistas que hablen, ¿vale? Muchas gracias», concluyó el entrenador del equipo mallorquín.
«Lo han hecho increíble, se ha visto en el marcador, que han dominado todo el partido... y nosotros hemos ayudado lo que hemos podido», señaló Jon Ander Aranburu, capitán del equipo y que jugó pese a no estar totalmente recuperado. «Ganar un derbi así es increíble y, sobre todo, conseguir la permanencia es un plus», sentenció.
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