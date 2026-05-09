El mayor punto débil del Mallorca, a examen ante el Villarreal

El Real Mallorca se enfrenta este domingo al tercer clasificado de LaLiga: el Villarreal. Un equipo que domina precisamente el aspecto en el que más sufren los bermellones. El conjunto de Marcelino está firmando una gran temporada en el campeonato doméstico —no así en Europa ni en la Copa del Rey— gracias a un fútbol poco vistoso, pero tremendamente efectivo.

Su posición en la tabla puede invitar a pensar en un equipo dominante, acostumbrado a presionar alto, monopolizar la posesión y someter a sus rivales. Sin embargo, la realidad es muy distinta. El conjunto ‘groguet’ no necesita tener demasiado el balón para hacer daño. Defiende en bloque bajo y ha convertido las transiciones rápidas tras robo en su principal arma. De hecho, el submarino amarillo es, probablemente, el mejor equipo al contragolpe de toda LaLiga, incluso por delante de Barcelona y Real Madrid. Y es ahí donde el Mallorca deberá extremar las precauciones este domingo.

Martín Demichelis ha conseguido mejorar al equipo en varios registros, pero las transiciones defensivas siguen siendo una asignatura pendiente. El encuentro del pasado viernes ante el Girona volvió a dejarlo en evidencia: las ocasiones más peligrosas del conjunto catalán nacieron precisamente de esa forma.

Además, los bermellones asumen ahora muchos más riesgos, tanto con balón como sin él. Por eso será fundamental minimizar el peligro que genera el Villarreal cuando encuentra espacios para correr. En ese sentido, cobrará especial importancia ser «malos y agresivos», como viene reclamando el técnico argentino en las últimas semanas. Cortar las jugadas a tiempo y evitar que los atacantes ‘groguets’ puedan lanzar carreras al espacio debe convertirse en una prioridad.

Otro dato que refleja perfectamente la peligrosidad de los de Marcelino es que siempre que se han adelantado en el marcador han terminado puntuando. Una vez que se ponen por delante y que el rival se lanza más al ataque, su planteamiento se vuelve más peligroso. En cuanto dan el primer golpe, empiezan a encadenar secuencias sin que el contrario sepa cómo pararlo.

Algo parecido ocurrió, precisamente, en el 4-0 de la temporada pasada en La Cerámica, un resultado que propició que Jagoba Arrasate a adoptar planteamientos mucho más conservadores en los partidos a domicilio.

El Mallorca debe evitar repetir errores ya vistos esta temporada, como ocurrió ante el Betis en Son Moix. Tanto los jugadores como Arrasate reconocieron entonces que el principal peligro verdiblanco estaba en los contraataques. Aun así, el equipo encajó dos goles de esa manera y terminó perdiendo 1-2. Aquel día, los bermellones pecaron de ingenuos. Este domingo, ante un rival todavía más letal en las transiciones, no pueden permitirse volver a hacerlo.