Baloncesto
Juani Díez, técnico del Palmer Basket: «Pese a salvarnos, estamos muy jodidos»
El entrenador del conjunto turquesa, visiblemente afectado por la dura derrota ante el Fibwi Mallorca, pidió disculpas a la afición
Sergi Fullana
El entrenador del Palmer Basket entró y compareció muy dolido en la rueda de prensa posterior a la derrota en el derbi: «Quiero pedir disculpas a toda la afición, que lo ha bordado y ha estado ahí con nosotros, porque no hemos estado a la altura del partido». Al técnico del equipo turquesa la salvación no le bastaba, no le subía el ánimo tras la contundente derrota y señaló que «pese a la salvación, el vestuario no lo está pasando bien, estamos muy jodidos”.
Díez asumió que en el partido «no nos salió nada» y que en la primera parte «el acierto de tiro fue muy bajo» y, reiteró, que «es un momento amargo, quizá mañana lo veré de otra forma». El entrenador del Palmer Basket habló, también, del contexto del partido y de la importancia que tenía para sus jugadores y el club: «Nunca nos habíamos visto en un contexto similar, en una final así contra un rival directo. Cuando veíamos que los tiros no entraban la gente se bloqueó».
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