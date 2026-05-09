Motociclismo | Mundial
Izan Guevara, tras su primera ‘pole’ en Moto2: “Todo parece estar saliendo a la perfección”
El piloto mallorquín domina la clasificación del Gran Premio de Francia con récord de vuelta
EFE
Izan Guevara firmó este sábado un momento especial al conseguir su primera ‘pole position’ en Moto2. El piloto español de Boscoscuro confirmó su dominio durante el fin de semana del Gran Premio de Francia y fue el más rápido en el trazado Bugatti de Le Mans con un tiempo de 1:33.910.
El mallorquín encabezará la parrilla por delante del también español Daniel Holgado, segundo con Kalex, y del checo Filip Salac, también con Kalex, que completó la primera línea de salida. Guevara se mostró muy satisfecho tras una sesión que le permitió, además, batir el récord histórico de vuelta de la categoría en el circuito francés.
“Es realmente increíble lograr mi primera ‘pole’ después de tanto trabajo duro y tantos años intentando conseguirla”, señaló el piloto mallorquín, que destacó el paso adelante dado por su equipo. “Estoy muy contento porque este fin de semana ha sido incluso mejor que en Tailandia; allí ya éramos muy competitivos, pero aquí parece que hemos encontrado algo más”, añadió.
Guevara explicó que desde el inicio del Gran Premio se sintió con ritmo para pelear arriba. “Comprendimos que teníamos un ritmo fuerte y que debíamos aprovecharlo. Todo el equipo está trabajando increíblemente bien y todo parece estar saliendo a la perfección”, afirmó.
La carrera, sin embargo, podría estar condicionada por la meteorología. El piloto español recordó que existe posibilidad de lluvia y que una buena salida será clave para evitar problemas en las primeras vueltas. “El clima podría influir y eso podría ayudarnos si logro una buena salida y me mantengo alejado del caos”, apuntó.
Joan Mir
El otro mallorquín que compite en el Gran Premio de Francia, en la categoría de MotoGP, es Joan Mir. El piloto de Honda se clasificó sexto en la carrera Sprint, que ganó Jorge Martín, y arrancará desde la séptima plaza este domingo en el circuito Bugatti, en donde el italiano Pecco Bagnaia firmó la ‘pole’ en la categoría reina.
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