La FFIB celebra su centenario con un homenaje al fútbol balear

La Federació de Futbol de les Illes Balears ha celebrado este sábado en Son Amar la gran gala de su centenario, un acto presidido por Jordi Horrach, presidente de la FFIB, y Rafael Louzán, presidente de la RFEF, que reunió a cerca de mil personas para rendir homenaje a un siglo de historia del fútbol balear. La cita contó con representantes institucionales, clubes, futbolistas, árbitros, entrenadores y diferentes personalidades vinculadas al deporte en las islas.

Uno de los protagonistas de la gala ha sido el RCD Mallorca, que recibió el Premi Rafael Puelles como reconocimiento al mejor club de la historia de Baleares. El galardón, máxima distinción colectiva del fútbol balear, fue entregado al presidente bermellón, Andy Kohlberg. El Illes Balears Palma Futsal también fue distinguido con este mismo premio por su trayectoria y su impacto en el deporte balear, naconal e internacional.

El RCD Mallorca ha recibido el recién istaurado Premi Rafael Puelles / RCDM

Referentes del fútbol balear

La gala también ha reconocido a varias figuras de referencia con el Premio Miquel Nadal, el mayor galardón individual. Entre los homenajeados estuvieron los exmallorquinistas Miquel Àngel Nadal y Llorenç Serra Ferrer, además de Virginia Torrecilla y Miguelín, nombres propios de la historia reciente del fútbol y el fútbol sala balear.

La FFIB también distinguió con el Escudo de Oro del Centenario a los seleccionadores baleares que lograron proclamarse campeones de España con las selecciones autonómicas: Miquel Bestard Cabot, José Garrido Ayala, Santiago Miralles Suasi, Jaume Sastre Pou, Gaspar Sastre Gomila, Nicolás Pizá Durán y Sebastián Puig Solivellas.

Otro de los momentos destacados fue el homenaje a los 14 clubes centenarios que ayudaron a construir los cimientos del fútbol en las islas: RCD Mallorca, CD Menorca, CE Constància, UD Mahón, CE Mercadal, CE Ferreries, SD Portmany, CD Binissalem, CD Consell, UE Porreres, CD Manacor, CD Llosetense, CD Cardassar y UE Petra. Todos ellos recibieron l’Escut d’Or del Centenari de la FFIB por sus más de cien años de historia.

El acto ha servido además para reconocer a la comisión del Centenario y presentar el partido que disputará la selección española femenina ante Inglaterra el próximo mes de junio en Son Moix.