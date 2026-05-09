La Federación Balear de Fútbol celebra hoy la Gala de su centenario

El balompié balear vivirá hoy una jornada muy especial, el centenario de su máxima institución, la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB). Las instalaciones de Son Amar, Bunyola, albergarán a partir de las 12:00 horas, una espectacular gala en la que acudirán alrededor de mil personas, desde clubes, jugadores, entrenadores y árbitros, hasta las máximas autoridades de esta comunidad.

Los clubes centenarios serán premiados

La Balear rendirá homenaje hoy a expresidentes, seleccionadores y multitud de personas que han hecho posible este largo camino. En especial premiará a los 14 clubes centenarios de esta comunidad, entidades históricas que fueron el origen y la semilla sobre la que se constituyó oficialmente la Federación en el año 1926. Los galardonados son: Real Mallorca, Menorca, Constància, Mahón, Mercadal, Ferreries, Portmany, Binissalem, Consell, Porreres, Manacor, Llosetense, Cardassar y Petra.

Reunión de territoriales en Aubamar Palma

Una Balear que acogió ayer una reunión de presidentes territoriales de la Real Federación Española de Fútbol, que se celebró en el Hotel Aubamar, patrocinador oficial del centenario. El presidente de la FFIB, Jordi Horrach, ejerció de anfitrión ante sus homólogos en un encuentro presidido por el máximo mandatario de la Española, Rafael Louzán.

La Tercera División dirime su última jornada

Última jornada en la Tercera División balear en la que el Manacor, segundo, hará el pasillo al Mallorca B, que se proclamó campeón el pasado fin de semana. Hoy, a las 15:00 horas, en Na Capellera. El resto de partidos, todos mañana domingo, a las 12:00: Portmany-Rotlet Molinar, Peña Deportiva-Collerense, Felanitx-Santanyí, Binissalem-Son Cladera, Mercadal-Alcúdia, Cardassar-Platges de Calvià, Llosetense-Formentera y Constància-Inter Ibiza.

El Sineu, segundo, recibe al líder Andratx B

Penúltima jornada en la División de Honor Mallorca: hoy sábado, Recreativo Mallorca-Arenal (17:00), Sineu-Andratx B (17:30), Ferriolense-Campos (17:30), Son Verí-Sant Jordi (17:30), Atlético Rafal-Pòrtol (18:30), Santa Catalina Atlético-Alcúdia B (19:00) y Platges de Calvià B-Esporles (19:45); y mañana domingo, Alaró-Serverense (17:00) y Sóller-Inter Manacor (18:00).

Penúltima jornada en la Regional Preferente

También penúltima jornada en la Regional Preferente: hoy sábado, Porto Cristo-Calvià (16:00), Espanya-s’Horta (18:00), Montuïri-Santa Maria (18:00), Consell-Pollença i Port (19:00) y Pla de na Tesa-Collerense B (19:15); y mañana domingo, Son Sardina-Algaida (18:00) y Xilvar-Cade Paguera (19:00). Ya jugados Can Picafort-Petra y Murense-La Unión.

Baleares-Penya Arrabal, el ascenso en juego

Máxima emoción en la Liga Nacional juvenil, a la que solo le restan dos jornadas para el final del campeonato. Mañana domingo, a las 16:00 y en Son Malferit, se juega un partido decisivo: Atlético Baleares-Penya Arrabal, segundo contra primero. Ambos están separados por solo dos puntos. Está en juego el ascenso a la División de Honor.

El Internacional busca la remontada en navarra

El Mallorca Internacional femenino disputa hoy, a las 12:00 y en el campo Tajonar de Navarra, la vuelta de la eliminatoria única para el ascenso a la Segunda División ante el Atlético Osasuna. Las mallorquinas deben de remontar un adverso 0-1 de la ida.