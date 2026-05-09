El peor pronóstico para Marc Márquez: operación y fuera del GP de Cataluña

Marc Márquez ha vuelto a sufrir una aparatosa caída en esta por ahora fatídica temporada 2026 de MotoGP. Esta vez en Le Mans, un trazado propicio para el piloto de Cervera, Marc terminó en la grava en la última vuelta de la Sprint que lo dejó a cero en la prueba del sábado.

El de Ducati partía desde la segunda posición de la parrilla tras una gran sesión de clasificación previo paso por la Q1 en la que firmó récord de la pista. En la salida, Márquez se vio superado por varios pilotos y obligado a remontar, pero a medida que avanzaban las vueltas la cosa se fue complicando. Fue adelantado por Pedro Acosta y Fabio Quartararo, y se mantuvo a la estela de ambos a la espera de un hueco para atacar la quinta plaza.

En eso estaba cuando llegó el gran golpe de efecto. Fue justo antes de atacar la última vuelta. El de Cervera perdió el control delantero de su moto y se marcó un 'high-side' más propio de su etapa en Honda que enmudeció al circuito. Marc salío por los aires en la curva 14 y se arrastró varios metros mientras su moto daba vueltas de campana peligrosamente cerca.

Aunque se levantó por su propio pie, no tenía ya opciones de continuar y fue trasladado a su box en una de las motos del circuito. Al llegar tuvo que ser escoltado por el doctor Ángel Charte y uno de sus hombres de confianza, mientras cojeaba visiblemente, con dolor en su pie derecho.

Tras el accidente Marc Márquez fue visitado por el doctor y poco después visitó el Centro Médico, de donde salió cojeando. Aunque no hay parte oficial por el momento, las expresiones del propio Charte y de los miembros del equipo no avanzan un buen pronóstico.

Operación y adiós al GP de Cataluña

Tras las revisiones pertinentes se confirmaron los peores pronósticos. "Tras la caída sufrida durante el sprint en el GP de Francia y después de un reconocimiento médico y una radiografía, Marc fue declarado no apto para correr debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho", informó el equipo en un comunicado.

Poco después era el propio piloto el que la situación la noticia y daba además otra noticia. "Era una de las razones por las que iba calmado, sabía que podía llegar una caída en cualquier momento, y he tenido esta consecuencia de romperme el quinto metatarsiano. No os lo había dicho pero había una cirugía programada después del GP de Cataluña para el hombro derecho, porque esta temporada estoy teniendo más problemas de lo normal", afirmó el de Cervera.

"Me he intentado convencer pero después de Jerez vi que algo no funcionaba, fuimos con los doctores y pudieron ver que después de la caída de Indonesia todo estaba perfecto pero el famoso tornillo del hombro está en una posición diferente", explicó al respecto de esa otra cirugía a la que deberá someterse.

"Tenía una sensación rara porque en casa estaba bien y luego venía aquí e iba mal. Pensaba que estaba mentalmente bloqueado. Pero vieron que en posición de MotoGP ese tornillo está en una posición diferente y me tocaba el nervio radial y es lo que me hace fallar y no ser constante", continuó para confirmar que aprovecharan el paso por quirófano y "lo haremos todo de golpe". "Me tengo que recuperar bien y a partir de ahí seguir con la dinámica de ir construyendo mi futuro", comentó resignado a los micrófonos de 'DAZN'.

Respecto a los plazos de recuperación, apuntó que "lo del hombro, aunque parezca que vaya a ser largo, es simplemente abrir y sacar el tornillo así que el plazo de recuperación iba a ser rápido. La intención era hacerlo después de Catalunya y saltarme los test, pero bueno, lo haremos todo junto".

Larga travesía

Más allá de los plazos médicos, Marc dejó entrever que se tomará el tiempo que se necesario antes de volver a los circuitos, aunque se mostró optimista. "Competir de esta manera no es la adecuada. Puedo ir rápido, porque sé cómo hacerlo, pero no puedo ser constante porque cuando hay un problema de nervio falla cuando menos te lo esperas. Tengo que entender cómo va evolucionando todo pero los doctores han sido positivos. Lo bueno es que después de Jerez fui a los médicos y me encontraron el problema", explicó.

"Cada carrera iba a peor. Ha pasado cuando tenía que pasar, la caída ha sido fea, nos hemos salvado pero de esta manera tendré más tiempo para recuperarme", asumió.

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"La moto va bien, yo insistía en que era yo, pero no quería dar explicaciones. Intenté también en Jerez convencerme mentalmente de que yo estaba bien por si era un bloqueo mental pero vi que no. Soy de llorar poco y lloro con los míos", dijo al respecto.