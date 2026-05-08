El tricampeón de Europa quiere más: el Palma Futsal va a por su cuarta final seguida de Champions

Esto ya lo ha vivido el Illes Balears Palma Futsal, pero no deja de ser igual de emocionante, o incluso más, porque el reto es gigantesco. Los mallorquines buscan hoy ante el Etoile Lavalloise (20:30 horas/IB3 Televisió/Movistar) el billete para su cuarta final consecutiva de la UEFA Futsal Champions League. El imponente Pésaro Arena, con una capacidad para unos siete mil espectadores, es el escenario que medirá la voracidad de los de Vadillo por repetir lo imposible con la ilusión de los franceses, que es la primera vez que llegan tan lejos en la competición continental después de ser su gran revelación.

El tricampeón de Europa es el favorito, pero el preparador jerezano huye de ese tipo de etiquetas. Y tiene en qué basarse. El conjunto francés se ha convertido en el primer equipo de su país en alcanzar la final a cuatro por méritos deportivos, confirmando el crecimiento del futsal en el país vecino.

Ya en Son Moix, en la Ronda Principal, el Palma sudó de lo lindo para vencer por 2-1, tras remontar el 0-1, en un choque en el que los galos deslizaron su estilo, basado en una gran intensidad y contundencia. De hecho, ese encuentro sigue siendo la única derrota del Etoile en toda la temporada. Desde entonces, acumula 19 partidos oficiales sin perder entre Champions y la D1 francesa, confirmando su regularidad y crecimiento competitivo.

En su camino europeo ha superado al Hjorring danés en octavos de final y al Semey kazajo en cuartos, consolidándose como una de las grandes sorpresas del torneo. Los baleares no estarán solos en Italia ya que unos doscientos aficionados se desplazarán de la isla para animar a los suyos, del total de 4.500 entradas vendidas para la sesión del viernes.

Más allá del título, el Palma tiene ante sí un reto que trasciende lo inmediato. El equipo balear ya forma parte de un grupo muy reducido de clubes capaces de encadenar cuatro presencias consecutivas en una Final Four, un logro reservado históricamente a gigantes como Inter, Barça, Dinamo de Moscú o Sporting de Portugal.

Sin embargo, el siguiente paso abre una dimensión completamente nueva: alcanzar una cuarta final consecutiva, algo que ningún equipo ha logrado en la UEFA Futsal Champions League. Las mayores rachas se han detenido en tres, registradas por clubes como Inter, Barça, Sporting, Dinamo Moscú y el propio Palma en la actualidad.

Llega tras perder su histórico invicto en Riga en su partido número 31 en la competición, con la friolera de 23 victorias, pero con el aval de haber dominado Europa en las tres últimas ediciones. En semifinales anteriores superó a gigantes portugueses como SL Benfica (2023 y 2024) y Sporting CP (2025), lo que refuerza su experiencia en este tipo de escenarios. Sin embargo, hoy será otra historia frente a un adversario que no tiene nada que perder. Toca dar la talla, otra vez.

La Final Four de la UEFA Futsal Champions League arrancará a las 17:30 horas con la primera semifinal que enfrentará al Jimbee Cartagena Costa Cálida y al Sporting Clube de Portugal. Ojalá de este duelo salga el siguiente rival del Palma Futsal por volver a ser el rey de Europa.