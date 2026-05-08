Fútbol
Rafael Louzán preside en Mallorca la reunión de federaciones territoriales
El presidente de la RFEF está en Palma con motivo de la gala del centenario de la FFIB
Jordi Horrach, máximo mandatario de la Federació de Futbol de les Illes Balears, ha actuado de anfitrión en un evento que ha arrancado a las 16:00 horas
Sergi Amorós
Mallorca se convierte en el epicentro del fútbol español. Con la gran fiesta del fútbol balear para celebrar el centenario de la Federació de Fútbol de les Illes Balears (FFIB) por delante este fin de semana, el Hotel Aubamar ha acogido este viernes la reunión de federaciones territoriales. El evento ha contado con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, y el resto de presidentes territoriales. Jordi Horrach, presidente de la FFIB, ha actuado de anfitrión en una quedada que ha arrancado a las 16:00 horas.
La reunión ha tenido lugar en Palma aprovechando la presencia de todos los presidentes territoriales en la isla, quienes asistirán mañana a la gran gala conmemorativa del centenario de la FFIB, una cita histórica para el fútbol balear. De esta manera, el fútbol isleño se pone en primera plana nacional en un fin de semana en el que la gala se va a llevar los focos y con ella los protagonistas más importantes de la historia del fútbol balear.
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