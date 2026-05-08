El Provezza toma el liderato y deja abierto el título en Puerto Portals

La Puerto Portals 52 Super Series Sailing Week, organizada por el Club de Regatas Puerto Portals y que se disputa en la bahía de Palma, llegará este sábado a su jornada final con máxima igualdad en la lucha por el título. El penúltimo día de competición solo pudo completar una prueba por culpa de la meteorología, pero fue suficiente para cambiar de nuevo el liderato: el Provezza turco se colocó al frente de la clasificación provisional.

La jornada estuvo marcada por la lluvia, el viento inestable y la amenaza de tormenta. Tras un aplazamiento en tierra y una larga espera en el agua, el Comité de Regatas pudo dar salida a una única manga, disputada con unos 14 nudos de viento.

El Provezza, armado por Ergin Imre y con John Cutler al timón, acertó en su apuesta por el lado izquierdo del campo y dominó la prueba de principio a fin, pese a navegar sin electrónica por culpa de la lluvia. El equipo turco logró así su primera victoria parcial de la semana y se convirtió en el quinto barco diferente en ganar una manga en Puerto Portals. Segundo fue Alkedo Vitamina, tercero No Way Back y cuarto Caballo Loco.

Con este resultado, el Provezza pasa a liderar la general con 35 puntos, tres menos que Sled, que perdió el mando tras firmar un decimotercer puesto. La clasificación queda muy apretada antes del desenlace: los cinco primeros barcos están separados por solo siete puntos.

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La jornada final se disputará este sábado, con un programa previsto de tres pruebas a partir de las 11:30 horas. Todo queda abierto en la pelea por el primer título de las 52 Super Series 2026, con Provezza, Sled, No Way Back, Gladiator y Alkedo Vitamina metidos de lleno en la batalla por el podio.