Horario y dónde ver por televisión el Palma Futsal-Etoile Lavalloise de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal jugará este viernes su semifinal de la UEFA Futsal Champions League contra el Étoile Lavalloise francés y luchará por mantener vivo su sueño de conseguir el cuarto título consecutivo de la máxima competición continental.

Los mallorquines llega a la cita en Pesaro (Italia) en buena dinámica tras cuatro partidos consecutivos sin perder en liga, y en el nuevo formato ha sido capaz de superar con solvencia en octavos de final al Hit Kiev ucraniano (6-4 global) y en cuartos al Riga letón (7-5 global).

Una noticia positiva para el técnico, Antonio Vadillo, es que tendrá a su disposición a los 15 jugadores de la plantilla de cara al momento más importante de la temporada, por lo que tendrá que hacer un descarte instantes antes del partido.

No será la primera vez que estos dos clubes se crucen esta temporada, puesto que en la Ronda Principal ya se vieron las caras y el cuadro balear se impuso por 1-2, por lo que el Palma Futsal ya sabe lo que se encontrará en su penúltimo paso hacia la gloria por cuarto año consecutiva.

Se trata de una oportunidad única, más allá del hito que supondría a nivel internacional, para dejar atrás todos los problemas de una temporada que ha sido más convulsa de lo habitual y ha tenido momentos muy delicados, como las críticas públicas por parte de la directiva a la plantilla.

Con todo ello, el Illes Balears Palma Futsal deberá superar primero al equipo francés para medirse a Sporting de Portugal o Jimbee Cartagena este domingo, un camino que ya ha recorrido en los tres últimos años y del que no quiere despedirse a las primeras de cambio.

El partido del Palma Futsal ante el Etoile Lavvalloise se disputa este viernes, 8 de mayo, a partir de las 20:30 horas y podrá ser seguido en directo por televisión en IB3 Televisió y Movistar Plus+.