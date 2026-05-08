Gesta inolvidable del Palma Futsal para meterse en la final de la Champions

El Illes Balears Palma Futsal defenderá la corona de campeón de Europa después de una gesta para el recuerdo. Piqueras materializó el quinto penalti, el que dio el pase a la final de la UEFA Futsal Champions League, en un duelo en el que los mallorquines fueron capaces de levantar un increíble 1-6 ante el sorprendente Etoile Lavalloise (6-6). La reacción de los de Antonio Vadillo ya forma parte de la historia de este club, una más, que evidencia que hace tiempo que no tiene límites.

Después de una primera parte infame, imposible de entender, los verde pistacho enseñaron que la fe en ellos mismos fue decisiva para ganarse el billete para luchar este domingo, ante el Sporting de Portugal, por volver a ser los reyes del continente. La parada de Luan Müller en el quinto penalti a Guirio marcó las diferencias en el Pésaro Arena. Nadie en la historia de este deporte se había metido en cuatro finales seguidas, pero el ADN de esta entidad, como deja claro el presidente José Tirado, es de otra pasta.

Es difícil tener una peor puesta en escena que la que tuvo el Palma en Pésaro. La primera parte fue una calamidad de principio a fin al mostrar una debilidad defensiva impropia de un equipo de este nivel y ser incapaz de generar peligro con un juego ofensivo muy previsible. El festival de Guirio, que cuajó una soberbia actuación, empezó pronto. El ala dejó sentado a Deivao, se marchó por velocidad de Lucao y puso el 0-1 en el marcador. Y apenas medio minuto después fue Lutin el que sacó provecho de un error de David Peña para ampliar la diferencia. Los baleares no se estaban enterando de nada ante un adversario muy enchufado y que tenía claro su plan.

Vadillo pidió tiempo muerto para intentar cambiar algo. Dio la impresión de que sirvió para algo, aunque a la larga eso se quedara en un espejismo. Dennis repelió un buen tiro de Guirio, pero el gol llegó en la otra portería tras una buena jugada de Charuto. El pívot cedió a Lucao, y el tiro despejado por Marquet le cayó al brasileño para el 1-2. Después el propio Lucao pudo anotar el segundo, pero la verticalidad de los galos hacía demasiado daño. Piqueras marcó en una buena media vaselina, pero el VIR lo anuló. Y como todo en la vida puede empeorar, el Palma se fue diluyendo. Bakkali puso el 1-3 con un disparo de fakta en el que Dennis pudo hacer mucho más.

Estaba nervioso el brasileño, pero Vadillo prefirió mantenerle en la pista. Y siguió Guirio con su particular fiesta para anotar el 1-4 y 1-5 con una facilidad insultante. El fallo clamoroso de Dennis en la salida del balón en el quinto tanto fue terrible. Los hinchas llegados desde la isla no se lo podía creer, pero es que el 1-6, obra de Mouhoudine, también era fácilmente evitable. Antes del descanso, Fabinho recortó distancias con un tiro (2-6). Vadillo apostó por una alternancia en la portería entre Barrón y Luan en la segunda parte para intentar cambiar la nefasta dinámica anterior. Y Machado a los 35 segundos se adelantó a su marcador y anotó el 3-6.

Quedaba un mundo por delante, pero la desventaja era enorme. El Etoile, con las líneas muy juntas y tratando de sorprender a la contra, sabía lo que estaba haciendo, mientras que al Palma no le quedaba más remedio que arriesgar. Y Deivao alimentó las esperanzas definiendo a la perfección ante Marquet. Quedaban quince minutos, tiempo más que suficiente para remontar, pero ya no se podían cometer más errores. Luan repelió un tiro de Mouhoudine que pudo haber tirado por la borda la ilusión de arreglar el desastre. Después Fabinho lo intentó con un doble tiro, que no encontró portería. Y después fue Charuto.

El Palma se había metido de lleno en el choque, era más reconocible, pero el cronómetro iba en su contra. Lucao y Fabinho probaban fortuna por su cuenta, pero no había manera. Hasta que el ala-pívot se sacó de la chistera un derechazo que puso el 5-6 en el marcador a falta de 8:24 para el final.

El Palma apretó con fe hasta que Guirio cometió penalti sobre Charuto. Y Fabinho obró lo que parecía imposible poco antes con un gol que empataba a seis con 4:23 por delante. Era increíble, pero el Palma estaba más que vivo. Eso sí, había que seguir con el pie apretado en el acelerador.

El Etoile apostó por portero-jugador y Barrón repelió un tiro de Mohammed. Vadillo ordenó los mismo, con Lin, a 45 segundos del final, pero la prórroga fue una realidad. Todo un regalo a tenor de lo que había sucedido en la primera parte. Los franceses mantuvieron el juego de cinco en el tiempo extra, pero en el primer acto no pasó nada. Y el segundo empezó con una clara ocasión de Charuto y Peña, sin acierto. Los de Ciutat querían evitar llegar a los penaltis, pero el destino estaba escrito. Y Luan Müller, con su parada al tiro de Guirio, y Piqueras, marcando en el lanzamiento decisivo, llevó la gloria al, de momento, tricampeón de Europa.

Ficha técnica

PALMA FUTSAL: Dennis, Piqueras, Machado, Ernesto y Fabinho. También jugaron Lucao, Charuto, Peña, Deivao, Alisson, Barrón, Luan y Lin.

ETOILE LAVALLOISE: Marquet, Lutin, Bakkali, Mohammed y Mouhoudine. También jugaron Bourdais, Kolski, Morice, Guirio, El Mesrar, Megrous, Eliott Kolski.

GOLES: 0-1:Guirio (min. 5); 0-2: Lutin (min.6);1-2: Charuto (min.10);1-3:Bakkali (min. 13);1-4: Guirio (min.14); 1-5: Guirio (min.16); 1-6: Mouhoudine (min.18);2-6:Fabinho (min. 19);3-6:Machado (min.21); 4-6:Machado (min.25); 5-6: Fabinho (min.32); 6-6: Fabinho (min. 35).

PENALTIS: Mouhoudine, gol (1-0); Fabinho, gol (1-1); Mohammed, gol (2-1); Ernesto, gol (2-2); Lutin, gol (3-2); Alisson, gol (3-3); Bakkali, gol (4-3); Lin, gol (4-4); Guirio, falla (4-4); Piqueras, gol (5-4).

ÁRBITRO: Nicola Maria Manzione (Italia) y Peter Nurse (Inglaterra).

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