La Federación Balear homenajeará a los 14 clubes de fútbol centenarios

La Federació de Futbol de les Illes Balears rendirá homenaje a los 14 clubes centenarios del fútbol balear durante la gala de su centenario, que se celebrará este sábado en Son Amar. El acto servirá para reconocer a las entidades que pusieron las primeras bases del balompié en las islas y que fueron clave para la creación de la antigua Federación Balear de Fútbol en 1926.

La FFIB quiere destacar con este reconocimiento que la historia del fútbol balear empezó antes incluso de la constitución oficial de la federación. En aquellos primeros años, los equipos de las Illes Balears estaban adscritos a la Federación Catalana de Fútbol, hasta que el crecimiento del deporte en el archipiélago impulsó la necesidad de contar con una estructura propia.

La gala, en la que estarán representantes de otros territoriales y el presidente de la RFEF Rafael Louzán, reunirá a representantes institucionales, clubes, futbolistas, árbitros, entrenadores y diferentes personalidades vinculadas al fútbol balear. Será uno de los actos centrales del centenario de la FFIB y tendrá un marcado carácter histórico y emocional.

Los 14 clubes homenajeados

Los clubes centenarios que recibirán el reconocimiento de la FFIB son:

RCD Mallorca

CD Menorca

CE Constància

UD Mahón

CE Mercadal

CE Ferreries

SD Portmany

CD Binissalem

CD Consell

UE Porreres

CD Manacor

CD Llosetense

CD Cardassar

UE Petra

Con este homenaje, la FFIB quiere agradecer a estos clubes su papel en la construcción del fútbol balear y su contribución a mantener viva la pasión por este deporte durante más de un siglo en las Illes Balears.