Enric Mas debuta en el Giro de Italia con el objetivo del podio

Su inicio de temporada, marcado por las lesiones, no ha sido el deseado. Pero lo bueno se hace esperar. Enric Mas, a sus 31 años, debutará hoy en el Giro de Italia liderando al Movistar Team y lo hará con un objetivo claro: subirse al podio. La última vez que lo hizo fue en La Vuelta a España de 2024.

Con las bajas de Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, el mallorquín se postula como el principal candidato español para firmar un buen puesto en la general de la Corsa Rosa. Además, las ausencias de corredores como Joao Almeida, Richard Carapaz o Mikel Landa reducen considerablemente el número de aspirantes a la victoria, con el danés Jonas Vingegaard como el gran favorito.

Las dudas en torno al de Artà residen en su estado físico y el poco rodaje con el que llega al Giro, sin apenas competición. Tan solo diez días en total, entre la Challenge de Mallorca, la Clásica de las Terres de l’Ebre y la Volta donde ocupó una discreta 24ª posición. De hecho, Mas se pasó sin competir desde que abandonó el Tour 2025 en la 18ª etapa, como consecuencia de una caída previa que le produjo una lesión vascular en la pierna por la que tuvo que ser intervenido.

Enric Mas, a la derecha durante la presentación de los equipos del Giro. / @SprintCycling/Movistar Team

El mallorquín, sin embargo, asegura que afronta la cita en buenas condiciones. «La verdad es que me encuentro bien», afirmó en Eurosport.

Debuta en el Giro

Será su primera participación en esta carrera, que siempre ha despertado admiración entre el pelotón, tal y como manifiesta Mas: «Dicen que es la más bonita del año. Todos me hablan muy bien del Giro. Vamos a disfrutarlo».

En lo que respecta al recorrido, el artanenc reconoce que las montañas «son durísimas» y señala la vigésima etapa como una «de las más duras y la más bonita». A pesar de su optimismo, admite que es «un poco interrogante» cómo llega al Giro, pero asegura que su equipo ha hecho «un buen bloque y está muy bien». «El trabajo está hecho para intentar estar en el podio», zanjó el ciclista mallorquín.