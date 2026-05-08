Cala Gamba se llena de velas para la XVII Setmana de Vela-Trofeu Duran

Más de 200 embarcaciones participarán en la tradicional Setmana de Vela-Trofeu Duran, una prueba organizada por el Club Nàutic Cala Gamba que volverá a unir la vela ligera y la vela latina durante los dos próximos fines de semana.

La competición, una de las citas más destacadas del calendario del club y que este año celebra su decimoséptima edición, comenzará mañana con las pruebas de la clase infantil Optimist. La organización ha previsto completar tres mangas diarias para la clase Optimist durante el fin de semana, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para los Optimist, la regata será prueba puntuable para la Copa ABCIO de la Federación Balear de Vela, por lo que la categoría ha registrado a más de 150 deportistas inscritos. La competición tendrá lugar en la bahía de Palma y comenzará partir de las 12.30 horas tanto el sábado como el domingo.

El gerente del Club Nàutic Cala Gamba, Joan Marc Rigo, ha asegurado que la Setmana de Vela-Trofeu Duran es una competición muy consolidada, como demuestra su alta cifra de participación: “Es una regata que marca el inicio de la temporada de primavera/verano y, viendo que cada año no baja de 200 regatistas, yo creo que la gente la conoce bien y espera con ilusión esta prueba”.

Joan Marc Rigo ha destacado también el compromiso del patrocinador, que ha respaldado desde el inicio esta Setmana de Vela. “La aportación de Duran Materiales de Construcción es de gran ayuda, porque se trata de un evento que conlleva muchos gastos de organización y es de agradecer la implicación de la empresa en esta regata infantil y juvenil”, ha señalado.

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La XVII Setmana de Vela-Trofeu DURAN continuará la próxima semana, cuando entrarán en liza las clases ILCA 4 e ILCA 6 y la vela latina. En el caso del ILCA 6, será prueba de la Copa Federación, circunstancia que ha favorecido la presencia de deportistas procedentes de Menorca e Ibiza.