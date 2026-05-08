Trote
Antonia Vaquer se sitúa tercera en el Europeo tras firmar un tercero y un cuarto puesto
La mallorquina suma 13 puntos y mantiene intactas sus opciones de podio en el hipódromo húngaro de Kincsempark
Antonia Vaquer mantiene vivas sus opciones de podio en el Campeonato de Europa para damas, que se disputa en el hipódromo de Kincsempark, en Hungría. La conductora mallorquina completó este viernes una buena primera jornada de competición con un tercer puesto y un cuarto.
Vaquer fue tercera con Versace Venus en la primera carrera del campeonato y posteriormente firmó una cuarta posición con Ducks. Dos resultados que le permiten ocupar la tercera plaza provisional, con 13 puntos, a solo dos puntos de las dos líderes, las representantes de Finlandia y de Italia.
Dos carreras este sábado
El torneo continental se disputa sobre un total de cuatro carreras, todas ellas sobre la distancia de 1.900 metros. Tras las dos primeras pruebas, la mallorquina afrontará este sábado por la mañana las dos mangas decisivas con serias aspiraciones de subir al podio.
En la jornada final, Vaquer estará sobre el sulky de Florentin, ejemplar del entrenamiento de Imre Fazekas, señalado entre los favoritos, y cerrará su participación con Fast Truck en la última carrera del campeonato.
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