Alarma en el Palma Futsal: Rivillos se pierde la semifinal de Champions

El Illes Balears Palma Futsal intentará meterse este viernes en su cuarta final de la UEFA Futsal Champions League a pesar de tener una baja de mucho peso. Mario Rivillos, figura clave en los tres títulos continentales conquistados hasta ahora, se ha quedado fuera de la convocatoria por culpa de las molestias en el pubis que lleva arrastrando desde hace meses.

El ala madrileño, de 36 años, ha apurado hasta el final, pero el club ha hecho oficial que no jugará ante el Etoile Lavalloise francés a partir de las 20:30 horas en el Pesaro Arena. En las últimas jornadas de Liga ya se ha quedado entre algodones con la mirada puesta en esta Final Four, pero el tiempo de recuperación no ha sido suficiente.

El de Torrejón de Ardoz, que este verano regresará al Movistar Inter tras no llegar a un acuerdo para renovar con los verde pistacho, es vital en los esquemas de Antonio Vadillo, que se queda sin la experiencia y talento del internacional en un duelo de este calibre.

Rivillos, único jugador del mundo con cinco Champions, podría jugar infiltrado la final en el caso de que los mallorquines logren el billete, un esfuerzo que estaría dispuesto a correr con el fin de volver a convertir al Palma Futsal en el rey de Europa por cuarta vez seguida.