Vadillo: «¿La Final Four? Te crees que estás en Disney»

«Cuando entras en este escenario crees que estás en Disney. Todo te parece fantástico, es la mejor competición de clubes del mundo». Esta es la reflexión de Antonio Vadillo cuando fue preguntado por el Pesaro Arena y el ambiente que rodea a esta Final Four de la UEFA Futsal Champions League.

El entrenador del Palma Futsal, por mucho que sea tricampeón de Europa, insistió en el hecho de asimilar la disputa de una competición de tanto prestigio. «Es tan difícil llegar aquí que, cuando llegas, lo disfrutas más. Es un gran error que seas deportista profesional y no sepas disfrutar de este escenario, porque no sabes cuándo vas a volver a vivirlo», comentó el preparador jerezano en la rueda de prensa oficial de la UEFA.

El andaluz desconfía del Etoile Lavalloise, su rival de este viernes. «Ellos son un auténtico equipazo que juega muy bien, compiten y saben manejar los tiempos del partido. Sus jugadores están muy acostumbrados a competir a nivel internacional, aunque no como equipo», comentó.

Vadillo también resaltó el buen momento de sus pupilos: «Llegamos en muy buen momento y tenemos confianza en lo que hacemos. Para nosotros es un privilegio y un orgullo estar aquí. Hace un tiempo era algo impensable y haberlo logrado con equipos tan diferentes le da más valor a lo conseguido por este club», argumentó convencido.

Por último, el preparador quiso agradecer el apoyo de los doscientos aficionados desplazados desde Mallorca hasta Italia: «Somos conscientes de la repercusión que tenemos para Baleares y de la importancia para nuestra afición». Vadillo recordó el gran esfuerzo que conlleva seguir al equipo fuera de la isla: «Al ser de Baleares existen más problemas para llevar a cabo un desplazamiento y le damos todavía más valor».

El técnico rival

Por su parte, Manolo Moya, técnico del Etoile Lavalloise, quiso descargar de presión alguna a sus pupilos de cara al duelo frente al Palma Futsal. «Soñamos con meternos en la final, pero no somos el equipo favorito de la competición, eso está claro», dijo el preparador español, que elogió «el gran nivel» de su rival.