El Sled se pone al frente de la 52 Super Series en Puerto Portals

El Sled es el nuevo líder de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week después de una tercera jornada marcada por el adelanto del programa ante la amenaza de tormenta en la bahía de Palma. El Comité de Regatas situó la primera salida a las 12:00 horas y la flota pudo completar las dos pruebas previstas antes de la llegada del mal tiempo.

El día comenzó con triunfo del francés Teasing Machine, que supo aprovechar un viento muy rolón para firmar su primera victoria parcial desde junio de 2025. El equipo de Eric de Turckheim, con Laurent Pagès a la táctica, se impuso por delante de Alpha + y Sled. La manga fue complicada para Provezza, líder hasta ese momento, que sufrió la rotura de una escota y acabó con un decimotercer puesto.

En la segunda prueba, con el viento estabilizado en torno a los 17 nudos, el protagonismo fue para el brasileño Crioula. El barco de Eduardo y Renato Plass apostó por el lado izquierdo del campo y dominó la manga hasta lograr su segunda victoria en las 52 SUPER SERIES, tras la conseguida en Valencia en 2024. Sled fue segundo y Platoon Aviation, tercero.

La regularidad permitió al Sled cerrar el día con una tarjeta de 3+2, la mejor de la jornada, y situarse al frente de la clasificación provisional. El equipo de Takashi Okura, con el italiano Francesco Bruni como táctico, cuenta ahora con nueve puntos de ventaja sobre Provezza y Platoon Aviation, empatados en la segunda posición.

La competición continuará este viernes en Puerto Portals con otras dos pruebas programadas.