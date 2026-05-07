Natación
Roberto Veiga fija en el podio su objetivo en los EuroGames de Francia
El nadador cántabro afincado en Mallorca competirá en Albi en varias pruebas de velocidad y buscará su medalla internacional número 50
El nadador cántabro Roberto Veiga afronta este mes de mayo una nueva cita internacional con motivo de los EuroGames, que se celebrarán en Albi (Francia), un evento internacional que reúne a profesionales de las fuerzas de seguridad (policía), bomberos y servicios de emergencia de toda Europa. Será su primera participación en este formato europeo centrado en pruebas de velocidad.
Veiga, afincado en Mallorca ya que es agente de la Autoridad Portuaria, competirá en 50 metros mariposa, 50 espalda, 50 libre, 100 libre y 100 obstáculos, un programa variado y muy enfocado a la explosividad. Con experiencia en competiciones internacionales -logró cuatro bronces en el último Mundial-, el objetivo es claro: estar en la pelea por las medallas.
“Es una competición que me hace especial ilusión. Es la primera vez que participo y sé que habrá mucho nivel, pero voy con la intención de hacerlo lo mejor posible y luchar por el podio”, señala Veiga.
El Europeo, en octubre
Además, esta temporada tiene un aliciente añadido, ya que el deportista cántabro se encuentra en la búsqueda de su medalla internacional número 50, un registro que refleja su trayectoria y regularidad en este tipo de campeonatos.
Más adelante, en octubre, Veiga disputará el Campeonato de Europa, donde intentará revalidar su título continental, en una prueba que también le servirá como preparación de cara al Mundial de Australia de marzo de 2027, su principal objetivo a largo plazo.
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