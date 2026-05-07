Pésaro, siguiente capítulo del cuento infinito del Palma Futsal en Europa

El camino del Illes Balears Palma Futsal por Europa es un cuento de hadas, de esos con final siempre feliz. Y es lo verdaderamente increíble porque nadie presenta un balance tan bestia en competiciones continentales.

Es como si la UEFA Futsal Champions League fuera de su propiedad. Ha pasado de debutante en la competición a tricampeón consecutivo, unos éxitos que le han convertido en referencia internacional del fútbol sala. Pero ha viajado a Pésaro con hambre, con el sueño de conquistar por cuarta vez la máxima competición continental de clubes. Suena a demasiado, como si fuera imposible, pero hace tiempo que este club ha roto todos los límites.

Jamás ha llegado a la Final Four como favorito, siempre ha habido otros rivales con más cartel, pero la realidad es que tiene tres trofeos en sus vitrinas y fantasea con la posibilidad de tener que ganar espacio para una cuarta. Son 31 partidos, con la friolera de 23 victorias, siete empates y solo una derrota, curiosamente llegada en su última comparecencia, cuando cayó en el minuto 39 ante el Riga en Letonia en una vuelta de los cuartos de final que ya estaba decidida (1-0).

Este impresionante recorrido que se inicio en Bélgica en invierno de 2022 viene acompañado de registros sin precedentes porque es el primer club en ganar la Champions en sus tres primeras participaciones y el único que lo ha logrado de manera consecutiva desde su estreno.

Alcanzar una cuarta Final Four situó al club en un grupo muy reducido de entidades históricas. De hecho, desde la creación del torneo en la temporada 2001/02, enlazar cuatro o más presencias entre los cuatro mejores de Europa ha estado al alcance de muy pocos equipos. El Movistar Inter lo consiguió en dos etapas distintas (2002/03–2006/07 y 2015/16–2018/19), mientras que el Barça encadenó cuatro clasificaciones entre 2011/12–2014/15 y cinco entre 2017/18–2021/22. También lo lograron el Dinamo de Moscú (2004/05–2008/09) y el Sporting de Portugal, que mantiene actualmente una racha continuada desde la temporada 2020/21.

El Pesaro Arena será el escenario de dos partidos más este fin de semana, aunque está por ver el desenlace. Este viernes se enfrenta al Etoile Lavalloise en la segunda semifinal (20:30 horas) y la ambición está puesta en llegar a la final del domingo, ya sea contra el Jimbee Cartagena o el Sporting de Portugal. La intención es que la Champions, otra vez, acabe con un final digno de un cuento de hadas.

Los 31 partidos del Illes Balears Palma Futsal en la UEFA Futsal Champions League

2022/23

1: Palma Futsal 11-5 Sporting París

2: Palma Futsal 2-2 Kairat Almaty

3: Palma Futsal 2-2 Anderlecht

4: Palma Futsal 8-2 Dobovec

5: Palma Futsal 5-0 Piast Gliwice

6: Palma Futsal 2-1 Novo Vrijeme

7: Palma Futsal 4-3 Benfica

8: Palma Futsal 1-1 Sporting Lisboa

2023/2024

9: Palma Futsal 3-1 Haladás

10: Palma Futsal 9-4 Differdange

11: Palma Futsal 4-3 Kairat Almaty

12: Palma Futsal 5-3 Olmissum

13: Palma Futsal 3-1 Lubawa

14: Palma Futsal 2-2 Hit Kyiv

15: Palma Futsal 4-4 Benfica

16: Palma Futsal 5-1 Barça

2024/2025

17: Palma Futsal 9-1 MNK Dinamo

18: Palma Futsal 4-0 United Galati

19: Palma Futsal 5-1 Dobovec

20: Palma Futsal 4-1 Semey

21: Palma Futsal 4-1 Lucenec

22: Palma Futsal 3-3 Bielsko-Biala

23: Sporting 0 – Palma 3

24: Palma 9 – Kairat 4

2025/2026

25: Palma 2-1 Etoile Lavalloise

26: Palma 3-1 Chrudim

27: Palma 7-4 Semey

28: Hit Kiev 2-2 Palma

29: Palma 4-2 Hit Kiev

30: Palma 7-4 Riga

31: Riga 1-0 Palma