Palmer Basket-Fibwi Palma: Permanencia o drama

El Palmer Basket y el Fibwi Mallorca se juegan este viernes mucho más que un derbi. El Palau d’Esports de Son Moix acogerá a las 21:00 horas un duelo dramático por la permanencia en Primera FEB, con los dos equipos palmesanos frente a frente y un desenlace cruel: solo uno podrá seguir en la categoría. Salvo que el Tizona Burgos gane al Cartagena, resultado que daría la salvación a ambos.

El partido llega en la última jornada y con todo por decidir. El Palmer Basket afronta la cita como local y con la posibilidad de asegurar la salvación ante su afición. El conjunto dirigido por Juan Ignacio Díez de Acharán confía en el factor Son Moix, donde ha mostrado una mayor solidez en el tramo final del curso. De hecho, el cuadro turquesa ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos como local, una dinámica que aumenta sus opciones antes del duelo más importante de la temporada.

Enfrente estará un Fibwi Palma que también depende del derbi para cerrar la salvación y continuar un año más en la segunda categoría del baloncesto español. El equipo de Pablo García llega a la cita después de una temporada exigente que se le ha complicado tras encadenar trece derrotas. Una racha que ha convertido este último partido de la fase regular en una final a todo o nada.

El componente emocional será inevitable. No se trata solo de la rivalidad deportiva, sino de un partido que marcará el futuro inmediato de ambos proyectos. El Palmer Basket buscará hacer valer su condición de local, el apoyo de su público y las buenas sensaciones mostradas en Son Moix durante las últimas semanas. El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, por su parte, intentará sobrevivir en un escenario en teoría complicado: un derbi, fuera de casa y con la permanencia en juego.

Aunque el hecho de ser visitante tiene, en este caso, ‘trampa’: también juega sus partidos en casa en Son Moix. Así, el derbi estará más que repartido en la grada.

El precedente más reciente de ambos equipos antes de esta cita invita a pensar en un partido ajustado. En el partido de la primera vuelta, el triunfo (82-80) fue para el Fibwi Palma.

Son Moix acogerá una noche de máxima tensión, ambiente especial y cuarenta minutos decisivos. A partir de las 21:00 horas, el baloncesto mallorquín vivirá un derbi definitivo. Para uno será la salvación. Para el otro, el final de su etapa en Primera FEB.

Permanencia o drama. Salvo que se produzca en otra pista un resultado que deje intrascendente el duelo del Palau d’Esports: que el Tizona Burgos gane al Cartagena. En ese caso, los dos equipos mallorquines celebrarían la salvación.

Juani Díez: “Es un derbi, una final, nos jugamos muchísimo”

Juani Díez fue claro en la previa del derbi ante el Fibwi Mallorca: “Es un derbi, una final, un partido donde los dos equipos nos jugamos muchísimo”.

El entrenador del Palmer Basket destacó el momento anímico del equipo: “La palabra que nos define ahora mismo es ilusión, ambición y hambre”. También puso en valor que el grupo llegue a la última jornada dependiendo de sí mismo: “Es un premio”.

Díez aseguró que su equipo irá a Son Moix “a dejarlo todo, a vaciarnos y a disfrutar de una fiesta del baloncesto balear”, y pidió un gran ambiente: “Queremos ver un Son Moix lleno”.

Sobre otros resultados, el técnico fue tajante: “Hemos luchado mucho para depender de nosotros durante toda la temporada”. Y añadió: “Son 40 minutos dependiendo de nosotros mismos y nos lo hemos ganado”.

En cuanto a las claves del partido, apuntó a la defensa: “Todo parte de la defensa para nosotros, como siempre”.

Pablo García: “Si ganamos, la temporada será un éxito rotundo”

Pablo García fue claro antes del derbi ante el Palmer Basket: “La liga regular quedó atrás. Es como una especie de Final Four y a un partido. Quien gane se va a merecer estar en la categoría y quien pierda, no”.

El técnico el Fibwi Mallorca admitió que el encuentro marcará la temporada: “Si ganamos mañana, la temporada va a ser un éxito rotundo. Si perdemos, la temporada no será buena y descenderemos”.

Sobre el estado de la plantilla, confirmó las dudas de Bombino y Aramburu: “Va a ser difícil que estén los dos, sobre todo Pedro”.

García situó la presión en el rival: “Ellos son los favoritos. Nosotros vemos este partido como una gran oportunidad de cerrar el año con éxito”.

También apeló a la afición del Fibwi. “Las noches mágicas las tenemos que construir nosotros”, indicó, y añadió: “Vamos a necesitar el apoyo”.