Márquez: "¿Qué les digo a los que confían? Que ellos saben que de peores hemos salido"

Sonrisa inmensa, la de siempre. Confianza ciega. Cuantos más problemas, mejor cara. Marc Márquez (Ducati), como ya hiciera recientemente, en Jerez, en el día previo a que arrancase el Gran Premio de España, fue de los primeros que se enfrentó a los medios de comunicación en el circuito de Le Mans, donde mañana arranca el Gran Premio de Francia, cuarta cita del calendario.

--Solo cuatro grandes premios, 44 puntos menos que el líder Marco Bezzecchi, restan 18 fines de semana, 36 carreras y 666 puntos en juego, algunos expilotos, como Jorge Lorenzo, Andrea Dovizioso o Thomas Luthi defienden que no tendrá tiempo de recuperar el tiempo perdido. ¿Qué les dice a los que sí confían en usted, a los que creen que puede repetir título?

[Consulta el calendario de la temporada del Mundial]

--Veremos (seis segundos interminables de silencio). Tengo que seguir insistiendo. Los que creen, los que confían, saben que de peores situaciones hemos salido ¿verdad? Tengo que seguir insistiendo, trabajar duro, gestionar distintas soluciones y, a partir de ahí, veremos. Desde luego no voy a publicar el video que publicó ayer Dembélé…

“¿El video de Dembélé? ¿qué video es ese?”, preguntaban los periodistas italianos, que, en el año de la explosión de Marco Bezzecchi, son manada, como lo era cuando ganaba Valentino Rossi. Y hubo necesidad de contárselo. Cuando, ayer, la estrella del PSG se clasificó para disputar la final de la Champions frente al Arsenal, después de marcar el gol de los parisinos, reprodujo el video del barcelonista Gavi en las horas previas al partido entre Barça y Borussia de Dortmund. Aquel en el que el canterano culé decía “mucha gente se cree que no sé jugar al fútbol…No tienen ni puta idea. Es la verdad, pero es comprensible. Al final es fútbol y cada uno piensa lo que quiere”.

Marc Márquez (Ducati), hoy, en Le Mans (Francia). / EMILIO PÉREZ DE ROZAS

Pues eso, Marc Márquez cree, confía, trabaja, insiste, como ha hecho toda su vida (“de peores situaciones hemos salido”), que aún está a tiempo de levantar el vuelo y aspirar, pelear y hasta conquistar la décima corona. Y, si lo logra, no piensa hacer ni un Gavi ni un Dembélé. Tendrá suficiente con volver a protagonizar una remontada histórica. Y en ello está.

[Consulta la clasificación de MotoGP]

“El potencial lo marcan los resultados”, ha comentado hoy en Le Mans. “Y los resultados dicen que tenemos velocidad, pero no tenemos consistencia y es ahí donde debemos trabajar duro. Hay que saber por qué nos falta esa consistencia, que era nuestro punto más fuerte el pasado año. Este año soy bastante más irregular aunque creo que, poco a poco, podemos ir solucionándolo. Pero sí, con los resultados que estamos protagonizando, especialmente los domingos, no podemos pensar, aún, en el título”.

“El potencial lo marcan los resultados. Y los resultados dicen que tenemos velocidad, pero no tenemos consistencia y es ahí donde debemos trabajar duro. Hay que saber por qué nos falta esa consistencia, que era nuestro punto más fuerte el pasado año. Pero sí, con los resultados que estamos protagonizando, especialmente los domingos, no podemos pensar, aún, en el título”. Marc Márquez — Piloto del equipo Lenovo Ducati y nueve veces campeón del mundo.

Ni que decir tiene que Márquez, como Ducati, como todo su equipo técnico y personal, no están por la labor de buscar culpables. “Esto, como las victorias, como las buenas rachas, son cosa de todos. Un piloto nunca señalará a la moto como culpable de su irregularidad y la fábrica tampoco culpará al piloto. Y, sobre todo, no olvidemos que, en Jerez, ganó una Ducati, así que la moto está para ganar y para luchar por el título, así que he de ser yo el primero en entender la manera de mejorar”.

Dicen que mañana, pasado y, sobre todo, el domingo lloverá sobre Le Mans. Sabido es que el agua, la lluvia, la pista cristalina, el asfalto convertido en un peligroso e incierto espejo otorga ventaja (y grande) a determinados pilotos, no solo a los más aguerridos, atrevidos y, de alguna manera, irresponsables, sino a los expertos, a los veteranos (MM93 ya tiene 33 años) y, por tanto, hay quien piensa que este puede ser un fin de semana propicio para maestros de la incertidumbre como ‘Il Cannibale’.

[Siguiente carrera del Mundial de motociclismo]

"Ves", le dice Marc a El Periódico cuando alguien plantea la posibilidad de que la lluvia le ayude a lograr, quién sabe, su victoria nº 100 en el Mundial, “eso ya es un síntoma, una frase, un pronóstico que no me gusta. Si tú tienes necesidad que llueva para ser competitivo, mal asunto. Yo quiero ser competitivo y pelear siempre, en seco y en mojado, en las condiciones que sean. Pero, sí, es evidente que si el clima es incierto, puede pasar de todo. Repito, si deseas que llueva, es que no estás bien”.