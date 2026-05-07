El Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca reunirá a más de 3.800 triatletas

El Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca se celebra este sábado con más de 3.800 triatletas inscritos, una cifra que confirma el enorme tirón internacional de la prueba. Casi nueve de cada diez participantes proceden de fuera de España, con representantes de más de 70 países y una presencia destacada de deportistas de Reino Unido, Alemania y Francia.

La cita, prueba se ha presentado este jueves, tendrá salida y llegada en Alcúdia y se disputará sobre la distancia habitual de 113 kilómetros: 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21,1 kilómetros de carrera a pie. El recorrido combina la natación en la bahía, el sector ciclista por carreteras del norte de Mallorca y la Serra de Tramuntana, y una media maratón final por el entorno de Alcúdia.

Cortes de carreteras

La celebración de la prueba provocará cortes y restricciones de tráfico durante la jornada, especialmente en el segmento ciclista. Entre los tramos afectados figuran las carreteras entre Alcúdia y Pollença, Pollença y Lluc, el entorno del Coll de sa Batalla, Caimari, Campanet, Muro, Sa Pobla y el regreso hacia Alcúdia. También habrá restricciones en el Port d’Alcúdia durante la carrera a pie.

Con las inscripciones agotadas y miles de deportistas y acompañantes desplazados al norte de la isla, el Ironman 70.3 Alcúdia-Mallorca volverá a situar a Mallorca como una de las grandes sedes europeas del triatlón de media distancia.