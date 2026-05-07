Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Actor Fallecido MallorcaFuturo MetropolitanMuerte Mujer Dueño Son BunyolaAsilo Político FelanitxMascotas TIB
instagramlinkedin

Polideportivo

Horarios | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (8-10 mayo)

Imagen del balón con el que se jugará la final Four de la Champions League de fútbol sala

Imagen del balón con el que se jugará la final Four de la Champions League de fútbol sala / Palma Futsal

Redacción Deportes

Palma

Fin de semana con partidos importantes y grandes citas para los equipos mallorquines, que arranca este viernes con el Palma Futsal, que disputa la Final Final de la Champions League en Pésaro (Italia). Una jornada en la que además, se vivirá el derbi fratricida entre el Palmer Basket y el Fibwi Mallorca: el que pierda el partido, desciende. Y el Mallorca recibirá el domingo al Villarreal en un nuevo duelo por la permanencia. Además, Atlético Baleares y Poblense comienzan la fase de ascenso a Primera RFEF

Viernes, 08 de mayo

FÚTBOL SALA: Final Four Champions League, semifinal

  • Palma Futsal-Etoile Lavalloise........................20:30

BALONCESTO: Primera FEB, jornada 34

  • Palmer Basket-Fibwi Mallorca........................21:00

Sábado, 09 de mayo

RUGBY: División de Honor B, fase por la permanencia(j. 8)

El Toro-L’Hospitalet........................15:00

Domingo, 10 de mayo

FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 35

  • Mallorca-Villarreal ........................14:00

FÚTBOL: Ascenso a Primera RFEF, 1ª ronda (ida)

  • Numancia-Poblense ........................12:00
  • Coruxo-Atlético Baleares .................19:00

FÚTBOL SALA: Final Four Champions League

Noticias relacionadas

  • Tercer/cuarto puesto...................15:00
  • Final..............................................18:00

TEMAS

  • fútbol
  • baloncesto
  • fútbol sala
  • Palma Futsal
  • Palmer Basket Mallorca
  • Fibwi Palma
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
  2. Mallorca, en alerta: la Aemet pone hora a las lluvias más intensas este miércoles
  3. No puede ser que alguien que se aloje en un Airbnb y se le dé una tarjeta del TIB': denuncian fraudes en el transporte público de Mallorca
  4. Baleares, frente al brote de hantavirus en un crucero: 'El riesgo de que llegue es muy bajo, pero estamos alerta
  5. Cuatro ciclistas, heridos en un accidente en la carretera vieja de Bunyola
  6. El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto
  7. Deniegan la pensión de viudedad a una mujer tras convivir más de 30 años con su pareja en Mallorca
  8. Investigan la muerte de un turista al cortarse con una cristalera en una casa de Santa Margalida

Horarios | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (8-10 mayo)

Horarios | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (8-10 mayo)

Dos detenidos por agredir a dos médicos, un vigilante y varios policías en un centro de salud de Palma

Dos detenidos por agredir a dos médicos, un vigilante y varios policías en un centro de salud de Palma

Un viaje para ver pájaros por Uruguay, Chile y Argentina, posible origen del brote de hantavirus

Un viaje para ver pájaros por Uruguay, Chile y Argentina, posible origen del brote de hantavirus

Inca despacha 700 raciones de habas solidarias durante el Dijous Gros

Inca despacha 700 raciones de habas solidarias durante el Dijous Gros

Hallan un cadáver en un coche accidentado horas antes en la autopista de Andratx

Hallan un cadáver en un coche accidentado horas antes en la autopista de Andratx

Relevo al frente del grupo socialista en Palma: Xisco Ducrós deja la portavocía y le sustituirá Francesc Dalmau

Relevo al frente del grupo socialista en Palma: Xisco Ducrós deja la portavocía y le sustituirá Francesc Dalmau

VÍDEO | La feria ‘Ciència per a Tothom’ reúne a más de 5.000 estudiantes en la UIB: ”Queremos despertar la curiosidad entre los más jóvenes”

Más de 5.000 alumnos visitan la feria 'Ciència per a Tothom' en la UIB

Más de 5.000 alumnos visitan la feria 'Ciència per a Tothom' en la UIB
Tracking Pixel Contents