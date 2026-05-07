Polideportivo
Horarios | Agenda de los equipos mallorquines en competiciones nacionales (8-10 mayo)
Fin de semana con partidos importantes y grandes citas para los equipos mallorquines, que arranca este viernes con el Palma Futsal, que disputa la Final Final de la Champions League en Pésaro (Italia). Una jornada en la que además, se vivirá el derbi fratricida entre el Palmer Basket y el Fibwi Mallorca: el que pierda el partido, desciende. Y el Mallorca recibirá el domingo al Villarreal en un nuevo duelo por la permanencia. Además, Atlético Baleares y Poblense comienzan la fase de ascenso a Primera RFEF
Viernes, 08 de mayo
FÚTBOL SALA: Final Four Champions League, semifinal
- Palma Futsal-Etoile Lavalloise........................20:30
BALONCESTO: Primera FEB, jornada 34
- Palmer Basket-Fibwi Mallorca........................21:00
Sábado, 09 de mayo
RUGBY: División de Honor B, fase por la permanencia(j. 8)
El Toro-L’Hospitalet........................15:00
Domingo, 10 de mayo
FÚTBOL: La Liga EA Sports, jornada 35
- Mallorca-Villarreal ........................14:00
FÚTBOL: Ascenso a Primera RFEF, 1ª ronda (ida)
- Numancia-Poblense ........................12:00
- Coruxo-Atlético Baleares .................19:00
FÚTBOL SALA: Final Four Champions League
- Tercer/cuarto puesto...................15:00
- Final..............................................18:00
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