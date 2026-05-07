El Govern fija nuevos criterios para los programas de tecnificación deportiva

El Govern de les Illes Balears ha puesto en marcha el proceso para definir qué programas de seguimiento y tecnificación deportiva podrán acceder en 2026 a ayudas, plazas y servicios públicos destinados a deportistas con proyección hacia el alto rendimiento.

La medida afecta a las federaciones deportivas, que deberán presentar sus proyectos y cumplir una serie de requisitos técnicos, organizativos y éticos. El objetivo es que el apoyo al talento deportivo balear se conceda con criterios claros y que los deportistas reciban una preparación adecuada en cada etapa de su crecimiento.

El sistema diferencia entre dos tipos de programas. Los de seguimiento estarán dirigidos a jóvenes de entre 12 y 17 años y servirán para detectar y acompañar a deportistas con potencial. Los de tecnificación estarán pensados para quienes ya necesitan una preparación más específica para mejorar su rendimiento competitivo.

Los deportistas también serán clasificados en tres niveles, T1, T2 y T3, según sus resultados en competiciones nacionales e internacionales. Esta clasificación determinará el acceso a los servicios del Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears, el CTEIB. La clasificación también marcará la prioridad de los deportistas para acceder a servicios médicos, fisioterapia, laboratorios de valoración funcional y plazas de escolarización en el IES CTEIB.

Criterios exigidos

Para poder formar parte de este sistema y optar a subvenciones, las federaciones deberán contar con técnicos cualificados, presentar una planificación con indicadores de rendimiento y disponer de un Código Ético, un sistema disciplinario y protocolos de protección de menores adaptados a la LOPIVI. Las federaciones interesadas tendrán diez días hábiles desde la publicación de la resolución en el BOIB para presentar sus solicitudes.

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Con esta iniciativa, el Govern quiere que el apoyo al deporte de rendimiento en Baleares no dependa solo de los resultados, sino también de la calidad de los proyectos, la formación académica, la salud y la protección de los menores. Cabe recordar que varios programas deportivos quedaron fuera del CTEIB y que son las federaciones las que gestionan la tecnificación a través de las yudas y subvenciones del Ejecutivo autonómico (aún hay nueve deportes que siguen bajo tutela de la Fundació Balear per a l'Esport, en coordinación con las respectivas fedraciones).