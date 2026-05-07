El Giro empieza este viernes en Bulgaria con Vingegaard como único favorito

Más allá de los Dolomitas -en paisajes, el Giro supera al Tour-, de la leyenda de una carrera que engrandecieron grandes mitos italianos como Costante Girardengo -odiado por Mussolini al que no le gustaba la ‘maglia rosa’ porque no era acorde para hombres-, Alfredo Binda, Gino Bartali, Fausto Coppi, Felice Gimondi y más recientemente Vincenzo Nibali, la ronda italiana que comienza este viernes en Bulgaria -no es un error ni una nueva región transalpina- se presenta como una especie de jardín asfaltado para el único ciclista con credenciales para ganar en Roma (del 8 al 31 de mayo): Jonas Vingegaard.

Si el astro danés consigue el reto (cada día por Eurosport), habrá logrado, por fin, una hazaña que, por ahora, no ha sumado Tadej Pogacar, ganar las tres ‘grandes’; dos Tours y una Vuelta lo contemplan. Al fenómeno esloveno le queda la ronda española, que disputó en 2019 para acabar tercero, donde no ha regresado (difícil este año) y al que se espera con la mirada puesta en 2027. El resto de los contrincantes se asemeja a ‘smarrings’ propios del boxeo: deportistas formados para encajar golpes y aspirar, como máximo sueño, a subir a uno de los dos peldaños bajos del podio romano.

El recorrido / EP

Y es allí donde aparecen el nuevo valor del ciclismo local, Giulio Pellizzari, dos ganadores del Giro (el australiano Jai Hindley y el colombiano Egan Bernal), el peligroso Adam Yates (de ganar, después de haberlo hecho su gemelo Simon en 2025, sería la primera vez que dos hermanos triunfan en una ‘grande’) y el mallorquín Enric Mas. Son los denominados supervivientes de una ronda italiana que se ha ido cubriendo de bajas por enfermedades (Joâo Almeida), intervenciones quirúrgicas (Richard Carapaz) o caídas (Mikel Landa) y que han deslucido la prueba antes de que se diera la primera pedalada por Bulgaria, tres etapas en el país, paso previo a que el próximo lunes, sin competición, todos los corredores vuelen hacia Italia. En la etapa 16, los ciclistas recorrerán cumbres suizas.

Enric Mas, primero por la derecha, durante la presentación de los equipos del Giro, en Bulgaria. / GIRO DE ITALIA

Capítulo aparte, como rival de Vingegaard, merece Enric Mas, quien a los 31 años sigue siendo el principal referente del ciclismo español para carreras de tres semanas, a la espera de que Juan Ayuso despierte en el Tour. El corredor de Artà es la imagen del Movistar. Llega al Giro sin apenas competición; 10 días en total, entre la Challenge de Mallorca, la Clásica de las Terres de l’Ebre y la Volta donde ocupó una discreta 24ª posición. De hecho, Mas se pasó sin competir desde que abandonó el Tour 2025 en la 18ª etapa, como consecuencia de una caída previa que le produjo una lesión vascular en la pierna por la que tuvo que ser intervenido.

A lo suyo

Vingegaard irá a lo suyo y a lo que sabe hacer, que se traduce con ganarlo todo cuando Pogacar no está entre los rivales. Ha corrido y se ha impuesto en las dos únicas carreras que ha disputado este año: París-Niza y Volta. Afronta el Giro como paso previo al Tour, donde sabe que Pogacar será como un acantilado imposible de escalar. De no tener un contratiempo, lo conseguirá con exhibiciones en la mayoría de las etapas de montaña: para empezar, el famoso Blockhaus (15 de mayo) y para terminar, la subida a Piani di Pezzè, como final en el día grande por los Dolomitas (29 de mayo).

La etapa reina. / EP

Aspira a triunfar en un Giro algo más suave que en años precedentes y con la ausencia de montañas famosas (ni Stelvio, ni Mortirolo) y con el Passo Giau, en la antepenúltima etapa, como principal estrella entre las cuestas de la carrera; de hecho, si se moderó la dificultad de la prueba fue para cautivar a Vingegaard no fuera caso que se desfogase más de la cuenta antes de viajar a Barcelona para correr el Tour.

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Sólo dispondrá de una contrarreloj, en la etapa 10 y con 42 kilómetros, unas cuantas ‘volatas’ para recuperar fuerzas y subidas, no siempre complicadas, repartidas estratégicamente a lo largo del recorrido. La pregunta del millón acerca de Vingegaard es: ¿en qué etapa se vestirá con la ‘maglia rosa?