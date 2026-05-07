La Federació Balear instaurará los premios “Rafael Puelles” y “Miquel Nadal” como los máximos galardones de su historia

La Federació de Futbol de les Illes Balears dará un paso histórico en el marco de su centenario con la instauración de los nuevos máximos galardones de la institución, que sustituirán a la antigua Bota de Oro y que, a partir de ahora, se convertirán en las máximas distinciones honoríficas del fútbol balear.

Se trata del “Premio Rafael Puelles”, destinado a reconocer la excelencia colectiva, y del “Premio Miquel Nadal”, reservado a la excelencia individual. Dos reconocimientos que nacen con vocación de permanencia y con la voluntad de poner en valor figuras eternas de la historia del fútbol de les Illes Balears.

La FFIB ha querido asociar estos dos grandes galardones a los nombres de Rafael Puelles González y Miquel Nadal Pont, dos expresidentes fundamentales para entender el crecimiento, la consolidación y el desarrollo del fútbol balear durante el siglo XX. Dos figuras irrepetibles que dejaron un legado inmenso y que dedicaron su vida al servicio del fútbol de nuestras islas.

El “Premio Rafael Puelles” llevará el nombre del presidente que lideró la Federació Balear de Futbol entre los años 1967 y 1977. Puelles asumió la presidencia tras la muerte de Nadal y se convirtió en el último presidente nombrado directamente desde Madrid. Durante casi una década al frente del organismo, impulsó una profunda transformación de las infraestructuras deportivas de les Illes Balears, colaborando en la adquisición y modernización de numerosos campos de fútbol y facilitando el crecimiento de las competiciones federativas.

Entre sus grandes aportaciones destacan la inauguración del campo Miquel Nadal, la adquisición del campo de La Salle —posteriormente denominado Campo Rafael Puelles— y la consolidación de servicios esenciales para los futbolistas, como la mutualidad deportiva.

Su figura simboliza la capacidad de liderazgo, el compromiso institucional y la defensa del fútbol balear en momentos especialmente difíciles, marcados por graves crisis económicas de clubes históricos de las islas.

Por su parte, el “Premio Miquel Nadal” reconocerá la excelencia individual y homenajeará a quien fue presidente de la Federació Balear de Futbol entre los años 1954 y 1966. Miquel Nadal Pont fue una figura clave en la modernización y profesionalización del fútbol balear. Hombre profundamente vinculado al deporte desde su juventud, asumió la presidencia de la entidad en un momento de reorganización institucional y lideró una etapa llena de avances estructurales y deportivos.

Durante su mandato impulsó la formación de entrenadores, la creación de la selección balear juvenil, el desarrollo del Comité Balear de Entrenadores, la consolidación de la mutualidad de futbolistas y la construcción de instalaciones deportivas modernas para dar respuesta a las necesidades de los clubes y del fútbol balear.

Uno de sus grandes logros fue la adquisición de terrenos para construir un campo de fútbol destinado al servicio de los clubes y de la Federació, instalación que todavía hoy lleva su nombre: el Campo Miquel Nadal.

La Federació de Futbol de les Illes Balears considera que tanto Rafael Puelles como Miquel Nadal representan como pocas figuras los valores de servicio, dedicación, visión y amor por el fútbol balear. Dos presidentes que fallecieron ejerciendo el cargo y que entregaron su vida al crecimiento de este deporte en nuestras islas.

Con la creación de estos dos nuevos galardones, la FFIB no solo quiere reconocer la excelencia deportiva y humana, sino también preservar la memoria de dos figuras fundamentales que forman parte para siempre de la gran historia del fútbol balear.