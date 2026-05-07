El ciclismo vuelve a tomar Mallorca: estos son todos los cortes de tráfico por la Ironman 70.3 de este sábado
Durante la mañana del sábado (9 de mayo), se recomienda evitar el norte de Mallorca
Ralf Petzold
Tras la carrera ciclista Mallorca 312, este sábado (9 de mayo) llega a la isla el siguiente gran evento deportivo. El “pequeño” Ironman se celebrará en Port d’Alcúdia. El triatlón lleva meses con todas las inscripciones agotadas. En el norte de la isla se esperan atascos y problemas de tráfico debido a amplios cortes de carreteras.
La prueba comienza en la bahía de Alcúdia con 1,9 kilómetros de natación, seguida de un recorrido ciclista de 90 kilómetros. Para finalizar, se disputará una media maratón. El tramo en bicicleta será el que más afecte al tráfico.
Estas son las carreteras que estarán cerradas
Al igual que en el Mallorca 312, el recorrido se cerrará por tramos.
- De 7:30 a 11:00 estará cerrada la carretera de Alcúdia a Pollença.
- El tramo de la Ma-10 entre Pollença y Lluc quedará reservado para los ciclistas de 7:55 a 12:20.
A continuación, se cerrarán los siguientes tramos:
- De Lluc a Caimari (de 8:00 a 12:40)
- De Caimari a Campanet (de 8:45 a 13:05)
- La conexión de Campanet hasta la incorporación a la carretera hacia Muro (de 9:00 a 13:35)
- Tramo desde allí hasta Muro (de 9:15 a 14:00)
- De Muro pasando por Sa Pobla hasta regresar a Alcúdia (de 9:15 a 14:45).
A última hora de la tarde, la situación del tráfico debería haberse normalizado. Sin embargo, ir directamente a Alcúdia ese día no es una buena idea. Para más información sobre los cortes de carreteras, se ha habilitado el número de teléfono móvil 628-36 77 95.
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