Alerta en el Giro de Italia: una intoxicación por estiércol de vaca amenaza al pelotón

La previa del Giro de Italia 2026 ha contado con un contratiempo inesperado. La presentación de los equipos ha sido mucho menos multitudinaria de lo esperado, y la razón detrás de la ausencia de algunos ciclistas parece responder a una intoxicación producida tras la disputa de la Fammene Ardenne Classic.

El equipo que hizo saltar las alarmas fue el Lotto-Intermarché, que salió a la presentación con sólo cinco de sus ocho corredores. Especialmente llamativa fue la ausencia de Arnaud de Lie, jefe de filas del equipo de cara a la presente edición de la Corsa Rosa, cuya baja pondría en jaque a los belgas a escasas horas del pistoletazo de salida de la 'Grande Partenza'.

El origen de estas ausencias apunta a encontrarse en la Famenne Ardenne Classic, prueba disputada el pasado domingo en la que De Lie se erigió como vencedor. Según adelantó Sporza, algunos integrantes del Lotto-Intermarché cayeron enfermos el lunes por la noche, sufriendo dolor abdominal, diarrea, fiebre y vómitos.

Los más afectados por este brote fueron Liam Slock, Milan Menten y Mathieu Kockelmann, con el primero viéndose obligado a renunciar a la presente edición del Giro. No parece tan grave el caso de Arnaud de Lie, cuya ausencia en la presentación responde a una medida de precaución y, según informan desde el equipo "su participación en el Giro no corre peligro por el momento".

El estiercol de vaca, posible origen de la infección

El origen del brote vírico que ha sacudido los cimientos del Lotto-Intermarché antes del Giro de Italia 2026 parece encontrarse en los excrementos de vaca presentes en la carretera durante la Famenne Ardenne Classic del pasado domingo. Al disputarse bajo la lluvia, algunos corredores se vieron salpicados por el estiercol durante su participación, lo que parece haber originado la infección.

El Lotto-Intermarché ha sido el gran perjudicado de entre los participantes del pelotón, pero no es el único equipo obligado a lidiar con los efectos de un brote cuyo principal sospechoso parede ser el Campylobacter, bacteria que acostumbra a encontrarse en los intestinos de los animales. Equipos como Flanders-Baloise, VolkerWessels y Van Rysel-Roubaix, presentes en la Famenne Ardenne Classic, también han reportado casos de infección.