La afición del Palma Futsal responde: 200 seguidores viajarán a Pésaro para la Champions

El Illes Balears Palma Futsal no estará solo en Pésaro. El tricampeón de Europa estará acompañado por cerca de doscientos aficionados para la trascendental semifinal de este viernes de la UEFA Futsal Champions League ante el Etoile Lavalloise en el Pesaro Futsal Arena (20:30 horas/IB3 Televisió/Movistar Plus+). La previsión es que, si los verde pistacho alcanzan el duelo decisivo por el título, esta cifra se aumente considerablemente el domingo.

Autoridades como Joan Toni Ramonell, director general d’Esports del Govern; Pedro Bestard, vicepresidente del Consell de Mallorca; Toni Prats, director insular d’Esports del Consell; Javi Bonet, teniente de alcalde del Ajuntament de Palma, así como también el gerente del Institut Municipal de l’Esport (IME), Miquel Àngel Bennàssar, entre otros, llegan este jueves a la ciudad italiana junto al resto de directivos y patrocinadores del conjunto de Ciutat.

Sin embargo, todo apunta a que el Etoile tendrá más apoyo en las gradas. Según la organización, se han vendido cerca de medio millar de entradas a la afición francesa, por lo que los seguidores del Palma tendrán que elevar la voz para que los Rivillos, Fabinho y compañía sientan su aliento. Para este viernes se han vendido para los dos encuentros de semifinales unas 4.500 entradas, 300 de ellas para el Sporting de Portugal y 250 para el Jimbee Cartagena, los otros dos equipos que luchan por el cetro europeo.

En función de qué equipos alcancen la final puede variar, pero hasta el momento hay cerca de seis mil localidades ya compradas para el domingo.

El Pesaro Futsal Arena, antes llamado Vitrifrigio Arena, fue inaugurado en 1996 y tiene una capacidad para cerca de diez mil espectadores -para esta Final Four se reduce a siete mil-. Es uno de los grandes recintos deportivos del Italia.

Habitual sede del Victoria Libertas Pesaro de baloncesto, el pabellón ha acogido a lo largo de los años eventos de primer nivel internacional como la Copa Davis de tenis, en la que llegó a jugar el mallorquín Carlos Moyá, o el Campeonato Mundial de Gimnasia, además de conciertos y espectáculos musicales. Este fin de semana será el centro del fútbol sala mundial y el Palma Futsal espera que pase a ser otro recinto emblemático en su historia.