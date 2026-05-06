Provezza lidera la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week tras la segunda jornada

La bahía de Palma volvió a cumplir con la flota de las 52 SUPER SERIES en la segunda jornada de competición de la temporada. El viento escaló en intensidad hasta alcanzar los 16 nudos y propulsar a la flota en un espectáculo fantástico antes de la llegada de una tormenta que obligó a reducir el recorrido de la segunda de las dos pruebas programadas.

Pura Vitamina

La primera prueba comenzó con 13 barcos en la línea de salida. Problemas con la driza de la mayor impidieron al sueco Trinity intentar replicar la victoria con la que despidió la jornada previa en su estreno en Puerto Portals. El viento empezó soplando con apenas diez nudos de intensidad, subiendo gradualmente hasta el entorno de los 15 nudos a lo largo del recorrido, condiciones ideales para el espectáculo de las 52 SUPER SERIES. En la batalla por las posiciones en la salida, Alkedo Vitamina logró el extremo izquierdo de la línea. El barco armado y timoneado por el italiano Andrea Lacorte, con la táctica del portugués Álvaro Marinho, realizó un magnífico primer tramo para colarse por delante de Paprec y Sled en el paso por boya y ya no mirar atrás. Alkedo demarraba hasta conseguir una incontestable victoria por un minuto y diez segundos de ventaja sobre el francés Paprec. Provezza terminó tercero, justo por delante de Crioula.

Final en tres cuartos

En la segunda del día sería Provezza el que conseguía el extremo izquierdo de la línea, justo a sotavento de Alkedo. Por segunda ocasión consecutiva, el barco italiano realizaba un magnífico tramo inicial y se colaba en el primer paso por boya, en este caso justo un segundo por delante de Sled. El barco italiano aprovechó su buena velocidad y el duelo entre Sled y Provezza por la segunda posición para extender su liderato hasta los 35 segundos respecto a su inmediato perseguidor al término de la empopada. La presión del viento había caído considerablemente a medida que una nube negra se establecía sobre el campo de regatas, y el Comité de Regatas decidía recortar el recorrido, que se completaría al término del tercero de los cuatro tramos programados. Alkedo firmaba su segunda victoria consecutiva, primer doblete para el equipo italiano desde su debut el pasado año en las 52 SUPER SERIES. Segundo finalizaría Sled, seguido por Platoon Aviation, que se imponía a Provezza por apenas media eslora.

Imagen de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week / Nico Martinez

Líder por regularidad

Después de dos días y cuatro pruebas, Provezza es el nuevo líder de la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week. El barco del turco Ergin Imre, timoneado por John Cutler y con la estrategia del mago Santi Lange, recoge el fruto a su regularidad con una tarjeta de 5+2+3+4, demostrando una vez más que en esta flota es más importante evitar pinchazos que ganar pruebas. Aventaja por seis puntos a Alkedo Vitamina, que rentabilizó esta segunda jornada para ascender meteóricamente de la décima posición provisional a la segunda. Empata a 20 puntos con el Sled de Takashi Okura, con la táctica del gran Francesco Bruni.

La Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week continuará el jueves con dos nuevas pruebas programadas a partir de las 13:00h.