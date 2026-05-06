Luis de la Fuente: "Lamine piensa 24 horas en su trabajo, si Dios quiere, llegará lo mejor posible al Mundial"

Antes del Mundial, con el riesgo de tener que añadir un capítulo tras el mismo, presentó Luis de la Fuente, seleccionador español, su autiobiografía 'La vida se entrena cada día' (Penguin Libros, 2026), escrita junto al periodista Eduardo Verdú. Una obra en la que repasa su trayectoria desde su etapa como jugador hasta la conquista de la Nations 2023 y la Eurocopa 2024. Un recorrido deportivo y espiritual que presentó en Madrid a poco más de un mes para la gran cita de EEUU y con la convocatoria de hasta 26 hombres por definir.

La situación de Gavi

"He querido reflexionar sobre una forma de vida. El libro se basa en mi familia, mis grandes amigos y profesores", empezó la presentación De la Fuente, quien recordó la vida de su padre, marino mercante. "Luis, gánate el derecho a que la gente te escuche", fue el consejo que le dio a un joven que ni siqueira imaginaba ser futbolista profesional. "Trato de contar una forma de ver la vida", dijo el técnico, quien nunca pensó en estar en la posición que hoy defiende.

"Soy muy competitivo y lucho cada día por ser un poco mejor", explicó "el hijo de la Berti", como le definió Verdú, quien le acompañó en este recorrido íntimo. "Me acuerdo cada día de mis padres", confesó De la Fuente. Su obra también para los que no están, pero que le han acompañado. "Siempre he mantenido los pies en el suelo. Conozco la responsabilidad que tengo. Trato de ser cada día mejor persona, porque eso me tratará de ser mejor en mi puesto. Un mensaje que me dio mi madre", añadió.

Más allá de la obra, el mágico número de los 26 estuvo presente en la rueda de prensa. "Os va a gustar, tanto como el libro", dijo. "La mejor de las noticias es que el grupo ya está hecho. Los contratiempos de las lesiones provocan situaciones de fuerza mayor. Espero que no se produzcan más. Los tres o cuatro que fluctúen, será por esto. Espero que se recupere la gente que está de baja", incidió.

En la obra opina sobre nombres propios, como Lamine Yamal, al que esperará, como al resto de tocados. Del jugador del Barça destaca "aparte de su gran talento, que entrena tres horas al día, va al gimnasio, visita a su fisio, a su nutricionista y a su psicólogo, y se entrega a su entrenamiento invisible, que es lo más importante". Para De la Fuente, "el entrenamiento invisible es algo que mucha gente desconoce. Se trata de estar las 24 horas pensando en tu trabajo. A Lamine no le regala nadie nada”. El seleccionador debería dejar unas páginas en blanco al final para desdramatizar la derrota.

"Hablo de Lamine porque lo conozco muy bien. Si Dios quiere, llegará lo mejor posible al Mundial", explicó De la Fuente, más confiado después de ver a Lamine en el trabajo de gimnasio. Sobre, Gavi, otro de los candidatos del Barçá a estar en su lista, opinó lo siguiente: “Está en un momento muy bueno. Lo mejor de todo es que está recuperado. Está compitiendo fantásticamente en su club y lo celebramos. Esa es la mejor noticia. Luego ya tomaremos la decisión de si hay que convocar a un jugador o no”.

“A los jugadores jóvenes les cuesta conectar con esta reflexión. Pero, al madurar, van entendiendo lo complicado que es estar en la élite año tras año. Yo trato de explicarles que lo único innegociable es el esfuerzo, el sacrificio, el empeño y el trabajo en equipo, no el resultado", recoge la autobiografía de Luis de la Fuente, un compendio de enseñanza que ha construido desde la base, a través de su trabajo como seleccionador de la sub-21.

La decisión sobre Carvajal

"Cuando son chavales, la derrota les frustra, pero con el tiempo van relativizando y asimilando que el deporte te suele dar otra oportunidad. Naturalizar la derrota te libera, y eso te hace arriesgar más, ser más libre y jugar mejor. Es probable que otro entrenador piense lo contrario, que cuanta más presión y exigencia le meta a un jugador, más va a rendir. Yo no lo creo. Yo tengo mi método y no me ha ido mal", recogen los extractos que ha hecho publica la editorial y que resumen el pensamiento de Luis de la Fuente.

Tener claro lo que uno quiere no implica entrar en contradicciones. Un pasaje del libro lo ilustra a la perfección. “Dejar a Sergio Ramos fuera de la selección fue muy difícil, pues yo mantenía una gran relación con él y con su familia. Lo conocí cuando tenía quince años y era juvenil del Sevilla. Estuvo solo unos meses con nosotros porque enseguida fue subiendo categorías. Fue muy precoz; su ascenso al primer equipo fue meteórico”, explica en su autobigorafía.

Sobre esta toma de decisiones, De la Fuente hizo un apunte en la presentación. “Hay una situación personal que nos une fundamentalmente y no ha cambiado nada. El respeto que nos tenemos sigue intacto. Yo tengo una responsabilidad y ellos otra. Entendemos esa relación. No solo consumimos el escenario, también ayuda a tomar decisiones a la hora de incorporar o dejar fuera. Va a ser lo mismo. De la Fuente, hace 15 años, tomaba decisiones favorables y otras que dejaban de serlo, siempre pensando en el bien del grupo”, resumió.

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“Carvajal es un capitán con mayúsculas. Estamos deseando que esté recuperado. Hablo con los jugadores lesionados y ayer hablé con Carvajal. Sé lo que le está pasando. No tiene una lesión grave, pero necesita tiempo para volver al nivel que tenía. Veremos si realmente tiene el rendimiento y la oportunidad. Tiene la tranquilidad de que, cuando tome la decisión de volver, sabe que no será fácil para él, pero también que, cuando tome una decisión en sentido contrario, la asumirá con naturalidad", razonó, sabiendo que esa será una de tantas decisiones que deberá tomar.