Piqueras cierra el círculo: de la grada a protagonista en la Champions

La Final Four de Pesaro tiene un significado especial para Manuel Piqueras. Hace justo un año, el cierre tuvo que vivir la conquista de la tercera UEFA Futsal Champions League del Illes Balears Palma Futsal desde la grada, después de sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha apenas una semana antes de viajar a Le Mans. Ahora, doce meses después, el murciano vuelve a una fase final europea con la sensación de haber completado un largo camino de regreso.

“En la Final Four de Le Mans no pude acompañar a mis compañeros dentro de la pista y fui con la idea de intentar sumar mi granito de arena desde fuera, de ayudar en lo que estuviera en mi mano”, recuerda Piqueras. Aquel viaje estuvo marcado por la impotencia de no poder participar en uno de los momentos más importantes de la temporada, aunque el jugador asegura que intentó mantenerse cerca del grupo en todo momento. “Cuando los momentos iban mal, tú no puedes hacer nada porque la lesión no te permite hacer lo que más te gusta”, explica.

Pese a ello, el cierre considera que aquella experiencia también le permitió entender desde otra perspectiva lo que representa esta competición para el club. “Creo que desde fuera pude ver todo cómo era y también disfrutar de poder ganarla”, afirma. Una vivencia que, según reconoce, le ha hecho afrontar esta edición de forma diferente.

Piqueras, durante el entrenamiento del miércoles en Pesaro. / Palma Futsal

Porque esta vez el contexto ha cambiado por completo. “Ha pasado un año, he trabajado mucho para llegar al 100% a esta competición, que era un objetivo que tenía marcado desde mi operación”, señala Piqueras, que considera que llega “en el mejor momento” desde su regreso a las pistas. El objetivo ahora es distinto: poder vivir la Final Four desde dentro. “Pudiendo acompañar a mis compañeros dentro del campo, que es lo que quería, y con la ilusión de tener el mismo final que los años anteriores, pero esta vez dentro de la pista”, apunta.

El jugador del Palma insiste en la importancia de valorar una competición tan difícil de alcanzar. “Esta competición, como dice muchas veces Vadillo, no se sabe cuándo la volverás a jugar”, comenta. Haberla vivido desde fuera le ha servido para tomar aún más conciencia de lo que supone disputar una Final Four. “Creo que vivir la experiencia desde fuera me ha hecho estar mucho más concienciado de todo lo que nos jugamos y de que hay que disfrutar también de esta experiencia”.

Durante el proceso de recuperación, Piqueras ha compartido además muchas conversaciones con Luan Muller, otro de los jugadores que ha tenido que atravesar meses complicados por lesión. Ambos encuentran en esta Final Four una especie de cierre emocional. “Ahora estoy hablando mucho con Luan, que también ha estado en una situación de dificultad, y lo que nosotros decimos es que esta edición es un poco para cerrar el círculo de un año difícil”, explica.

El murciano siente que volver a estar aquí un año después tiene un significado especial. “Una lesión grave no me permitió, por cosas del deporte, poder estar en la pista, pero ahora estamos en la misma situación otra vez”, reflexiona. Y añade: “Creo que es una manera bonita de terminar un año, de intentar conseguir la victoria y también de demostrar que estoy preparado para ello”.

Piqueras no esconde que ha pensado muchas veces en este momento durante su recuperación. “Llevo un año soñando con esto”, admite. Y lo hace sabiendo perfectamente lo que representa Europa para este equipo: “Sé lo especial que es esta competición para este club y, por supuesto, vamos a soñar con ganarla y con poder disfrutarla”.