El Palma Futsal ya tiene el equipaje perdido por Ryanair

Todo ha quedado en un susto, pero han sido horas de incertidumbre en el Palma Futsal. El equipo mallorquín viajó este martes desde Palma a Bolonia, con escala en Barcelona, y cuando aterrizó en el país transalpino detectó la ausencia de una de las maletas de la expedición. Y no una cualquiera: la más importante, la que transportaba las equipaciones titulares para disputar su cuarta Final Four de la Champions League.

Finalmente, el equipo mallorquín podrá jugar con el uniforme previsto. Ryanair, la compañía que extravió la maleta con la equipación, la encontró y, a primera hora de esta tarde, ha llegado al hotel de concentración del Palma Futsal, el Charlie, en Pesaro.

Raudo y veloz, el club ha mostrado en sus redes sociales cómo uno de los jugadores se ponía la camiseta y hacía el típico gesto de tranquilidad con las dos manos. Todo ello acompañado de un guiño a uno de los patrocinadores del Palma Futsal.

Tenían alternativas

La expedición mallorquina no daba crédito este martes cuando la aerolínea confirmó que no sabía dónde estaba el equipaje clave y puso rumbo a Pesaro, a 155 kilómetros, con la esperanza de que se solucionara.

La solución de emergencia que había pensado el Palma era jugar en Italia con la camiseta amarilla con franja roja —habitual en los porteros y que hace un guiño a las Illes Balears—, de la cual hay para todo el equipo porque es la que se suele usar cuando hay que jugar con portero-jugador.

También tenían la equipación blanca, por si se cruzan con el Sporting de Portugal en la final, pero que coincidiría con el Étoile Lavalloise, su primer rival.