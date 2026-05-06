El Mallorca Dance Festival afianza su proyección internacional

Durante cuatro jornadas de competición que han ido más allá del baile, el evento ha reunido a más de 1.000 participantes procedentes de hasta 40 países, con una destacada presencia tanto de parejas como de competidores individuales, reflejando el crecimiento y la proyección internacional del festival. Una de las grandes novedades de esta edición ha sido la incorporación del concurso escolar del IES Calvià, que reunió a más de 450 participantes en pista. Este momento se convirtió en uno de los más especiales del evento, mostrando la ilusión y el entusiasmo de jóvenes que daban sus primeros pasos en el mundo del baile.

En el ámbito competitivo, el festival ha acogido el Campeonato de España de Solo, incluyendo todas las categorías del Campeón de España de los 10 bailes. Sin embargo, el protagonismo internacional lo han marcado dos grandes citas europeas: el Campeonato de Europa Youth Latino (sub-19), disputado el viernes, y la final del Campeonato de Europa Absoluto Estándar, celebrada el sábado, que reunieron a algunos de los mejores bailarines del panorama europeo. En estas competiciones, los ganadores del Campeonato de Europa Absoluto Estándar han sido Cojoc Rares y Matei Andreea (Rumanía), mientras que en el Campeonato de Europa Youth Latino se han impuesto Maddox Loevenhardt y Sara Coman (Dinamarca).

Imagen de dos bailarines en el Mallorca Dance Festival / Mallorca Dance Festival

En esta edición, el festival ha reforzado su apuesta por la integración de la cultura local mallorquina dentro del evento. Como parte de esta iniciativa, se ofrecieron ensaimadas a todos los jueces, acercando uno de los dulces más representativos de la isla a un público internacional. Además, el público pudo disfrutar de una actuación especial de los artistas Joan Muntaner del grupo de música local Xanguito y Aina Zanoguera, interpretando la canción “Sempre Endavant”, en una puesta en escena que fusionó un vals bailado por parejas profesionales con la participación del grupo local de ball de bot de la Escola de Música i Danses de Mallorca, creando un momento único de conexión entre tradición y danza deportiva.