Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears: «Cumplir cien años es tomar consciencia de lo construido entre muchos»

A Jordi Horrach (Palma, 1978) le brillan los ojos cuando habla sobre la Gala del Centenario de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) que preside y que se celebrará este sábado al mediodía en Son Amar.

100 años no se cumplen todos los días. ¿Qué momento cree que está viviendo la FFIB?

Estamos viviendo un momento único e irrepetible. Cumplir 100 años no es solo mirar atrás, es tomar conciencia de todo lo que se ha construido entre muchísimas personas. La FFIB es hoy lo que es gracias a generaciones que han dedicado su tiempo, su esfuerzo y su pasión al fútbol balear. Este centenario es una oportunidad para rendirles homenaje y para reafirmar quiénes somos.

¿Qué le ha sorprendido más durante la preparación de este centenario?

Me ha emocionado profundamente ver el nivel de implicación de tanta gente. Especialmente de la comisión del centenario, que lleva más de un año trabajando con una entrega absoluta. Han cuidado cada detalle con un respeto enorme hacia nuestra historia. Gracias a ellos, este centenario tiene alma, contenido y tiene sentido.

¿Qué papel han jugado los clubes en estos 100 años de historia?

Un papel absolutamente fundamental. Los clubes son el corazón del fútbol balear. Son los que están cada día, los que sostienen el deporte desde la base, los que forman a jugadores pero también a personas. Por eso, este centenario es, en gran parte, un reconocimiento a todos los presidentes y a todas las juntas directivas que han hecho posible que el fútbol siga creciendo generación tras generación.

¿Qué importancia tiene el apoyo institucional y de los patrocinadores en una celebración como esta?

Es clave. Las instituciones y los patrocinadores no solo han apoyado el centenario, han creído en lo que representa la FFIB como motor social. Han entendido que el fútbol es una herramienta de educación, de valores y de cohesión. Su respaldo ha sido imprescindible y quiero agradecerlo de corazón.

La gala reunirá a muchas figuras del fútbol. ¿Qué significa eso para usted?

Significa mucho. Poder compartir este día con jugadores, entrenadores, árbitros, dirigentes… con tanta gente que ha sido parte de esta historia, es algo muy especial. Y también quiero destacar la presencia de los presidentes de las federaciones autonómicas y del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Su asistencia es un gesto de cariño y de reconocimiento hacia nuestra federación.

A nivel personal, ¿cómo está viviendo las horas previas a este evento?

Con muchísima emoción. Son días intensos, pero sobre todo muy especiales. Pienso en todo el camino recorrido por esta federación y en todas las personas que han hecho posible llegar hasta aquí. Poder presidir este momento es un privilegio que no olvidaré nunca.

Si tuviera que definir en una idea lo que representa este centenario, ¿cuál sería?

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Diría que es unión. Unión de islas, de generaciones, de personas. La FFIB ha sido capaz de construir algo muy grande a partir de una pasión compartida. Y eso es lo que queremos celebrar: que juntos hemos llegado hasta aquí y que juntos seguiremos construyendo el futuro del fútbol balear.