La Federación Balear de Fútbol homenajeará a los seleccionadores campeones de España en su centenario

La Federació de Futbol de les Illes Balears prepara un reconocimiento especial dentro de los actos de celebración de su centenario. La entidad distinguirá en la gala del centenario de la FFIB a los seleccionadores baleares que han conseguido proclamarse campeones de España al frente de las diferentes selecciones autonómicas.

El homenaje servirá para poner en valor una etapa de éxitos del fútbol balear en competiciones nacionales. Pese a competir desde una comunidad con menor volumen de población y de licencias que otras autonomías, las selecciones de las Illes Balears han logrado firmar títulos de gran mérito en categorías de fútbol, fútbol sala y fútbol playa.

La FFIB entregará a estos técnicos el Escudo de Oro del Centenario, el máximo distintivo creado con motivo de los cien años de historia de la federación. Con este gesto, la entidad quiere reconocer el trabajo de quienes contribuyeron a situar el nombre del fútbol balear en lo más alto del panorama nacional.

Los seleccionadores reconocidos

Entre los homenajeados figura Miquel Bestard Cabot, campeón de España alevín en Badajoz-Extremadura en el año 2000. También recibirá el reconocimiento José Garrido Ayala, que conquistó el Campeonato de España Sub-17 en Inca en 2001.

La lista continúa con Santiago Miralles Suasi, campeón de España Sub-18 en Villajoyosa, Alicante, en 2005, y con Jaume Sastre Pou, que llevó a Baleares al título nacional de fútbol playa en Melilla en 2009.

También será distinguido Gaspar Sastre Gomila, campeón de España Sub-16 en Binissalem en 2012, junto a Nicolás Pizá Durán, que logró el título de España cadete de fútbol sala en Las Rozas en 2020.

El reconocimiento alcanza también a Sebastián Puig Solivellas, campeón de España infantil masculino de fútbol playa en Cádiz en 2024, uno de los éxitos más recientes de las selecciones baleares.

Con este homenaje, la FFIB mira a su historia deportiva a través de algunos de sus grandes protagonistas. “Cada uno de ellos representa una historia de dedicación, liderazgo y amor por nuestros colores. Sus triunfos no solo se miden en títulos, sino en la huella que han dejado en generaciones de futbolistas y en el crecimiento del fútbol balear”, señalan desde la Territorial.

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“Como reconocimiento a su contribución histórica, la FFIB les hará entrega del Escudo de Oro del Centenario, el máximo distintivo de este centenario. Un símbolo que pretende agradecerles haber defendido con honor nuestro escudo y haber llevado el nombre de las Illes Balears a lo más alto del fútbol nacional”, concluyen.