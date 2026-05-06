Carla Jaume bate el récord balear en lanzamiento de jabalina

Sa Torre des Enagistes de Manacor acogió este pasado fin de semana una jornada en la que la jabalinista Carla Jaume (Pegasus), dentro de su constante superación, mejoró su plusmarca absoluta de Baleares y sub23 con un lanzamiento de 39.60 metros, quedando a sesenta centímetros de la mínima nacional sub23. Por otra parte, en jabalina de 800 gramos la gran esperanza de la especialidad en la categoría sub20 es Carlos Grau Castillejos (Pegasus), quien la lanzó a 57.10 metros.

Además, se disputaron el campeonato de Baleares sub-23 de 5.000 metros lisos y máster. En la categoría sub23 se apuntó el campeonato el solleric Felip Marqués (16:31.45). Dentro de las categorías de máster sobresalió la victoria en M40 del binisalamer Víctor Muñoz Arreza (AZ Sport Binisalem), con un gran tiempo de 15:30.89 que es MMP. Sión Pol Ramis (AZ S. Binisalem) se hizo con el título M45 con el tiempo 19:31.92 con MMP. ; En M50 José Bosch (Fidípides) se adjudicó el campeonato con 21:56.29; Abdón Barroso se hizo con el título M55, con 20:36.31. Finalmente, Santos Martínez (Atlas) se alzó campeón M60.

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En vallas, Carlos Oses (Siurell) firmó un tiempo de 14.80 en 110 vallas senior. En 100 vallas sub18 Ismael Ruiz (Speed) registró 14.12, que es mejor marca personal y mínima. El sub16 Martí Chaves (Binisalem) ganó las 100 vallas con 15.49 con MMP. En 100 vallas femenino sub20, la vallista de Artá Paula Lorenzó (Claudia Troppa), registró un tiempo de 15.01, quedando a una centésima de la mínima. La sub18 Ariadna Travesset (Es Raiguer) hizo 14.80, que es mejor marca personal, a tan solo 5 centésimas de la mínima. En 100 lisos femeninos María Matamalas (Joan Capó Felanitx) se va descubriendo como una excelente velocista registrando en 100 lisos 12.21, que es su MMP y mínima. María Servera (Claudia Troppa) con 1.68 hizo mínima sub18.