Atletismo
Carla Jaume bate el récord balear en lanzamiento de jabalina
Supera su propia plusmarca y fija el nuevo récord autonómico en 39.60 metros
Se quedó a tan solo 60 centímetros de la mínima nacional Sub23
Ponç Bover
Sa Torre des Enagistes de Manacor acogió este pasado fin de semana una jornada en la que la jabalinista Carla Jaume (Pegasus), dentro de su constante superación, mejoró su plusmarca absoluta de Baleares y sub23 con un lanzamiento de 39.60 metros, quedando a sesenta centímetros de la mínima nacional sub23. Por otra parte, en jabalina de 800 gramos la gran esperanza de la especialidad en la categoría sub20 es Carlos Grau Castillejos (Pegasus), quien la lanzó a 57.10 metros.
Además, se disputaron el campeonato de Baleares sub-23 de 5.000 metros lisos y máster. En la categoría sub23 se apuntó el campeonato el solleric Felip Marqués (16:31.45). Dentro de las categorías de máster sobresalió la victoria en M40 del binisalamer Víctor Muñoz Arreza (AZ Sport Binisalem), con un gran tiempo de 15:30.89 que es MMP. Sión Pol Ramis (AZ S. Binisalem) se hizo con el título M45 con el tiempo 19:31.92 con MMP. ; En M50 José Bosch (Fidípides) se adjudicó el campeonato con 21:56.29; Abdón Barroso se hizo con el título M55, con 20:36.31. Finalmente, Santos Martínez (Atlas) se alzó campeón M60.
En vallas, Carlos Oses (Siurell) firmó un tiempo de 14.80 en 110 vallas senior. En 100 vallas sub18 Ismael Ruiz (Speed) registró 14.12, que es mejor marca personal y mínima. El sub16 Martí Chaves (Binisalem) ganó las 100 vallas con 15.49 con MMP. En 100 vallas femenino sub20, la vallista de Artá Paula Lorenzó (Claudia Troppa), registró un tiempo de 15.01, quedando a una centésima de la mínima. La sub18 Ariadna Travesset (Es Raiguer) hizo 14.80, que es mejor marca personal, a tan solo 5 centésimas de la mínima. En 100 lisos femeninos María Matamalas (Joan Capó Felanitx) se va descubriendo como una excelente velocista registrando en 100 lisos 12.21, que es su MMP y mínima. María Servera (Claudia Troppa) con 1.68 hizo mínima sub18.
- El PP pretende que los nuevos supermercados y otros grandes comercios no necesiten la evaluación de impacto ambiental
- El Govern cambia la homologación del catalán tras el pacto con Vox: rebaja la exigencia para obtener el B2 de catalán en la ESO
- Ryanair pierde las equipaciones del Palma Futsal en su viaje a la Final Four de la Champions en Pesaro
- El tiempo en Mallorca: La Aemet avisa de chubascos y tormentas fuertes en estas zonas de la isla
- Baleares, frente al brote de hantavirus en un crucero: 'El riesgo de que llegue es muy bajo, pero estamos alerta
- Seis heridos leves en una colisión de cinco coches en la autopista de Llucmajor
- El Café Barroco de Palma cierra para siempre: 'El local seguirá con un nuevo proyecto
- El mejor llonguet de Mallorca se come en Lloret