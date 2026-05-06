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El Atlético Baleares pagará la entrada de los aficionados que viajen a Coruxo para el play off de ascenso a Primera RFEF

El club ha informado de que no ha podido organizar un viaje y recompensa con esta medida a los seguidores que acudan a Galicia

Jofre celebra un gol del Atlético Baleares

Jofre celebra un gol del Atlético Baleares / CD ATB

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El Atlético Baleares ha informado de que todos los aficionados del club mallorquín que viajen a Coruxo, para presenciar el partido de ida de la primera eliminatoria de los play off de ascenso a Primera RFEF, tienen la entrada gratis.

El equipo palmesano ha intentado organizar un viaje para sus aficionados, para contar con el apoyo de sus seguidores en las gradas del campo de O Vao. Sin embargo, la logística ha impedido que se pueda ofrecer una propuesta válida. Debido, entre otros motivos, a la cercanía del traslado.

Desde la directiva del Atlético Baleares se ha intentado, incluso, fletar un vuelo. Y se han estudiado alternativas para que los aficionados puedan llegar a tiempo al partido, programado para este domingo 10 de mayo a las 19 horas. Pero finalmente no se ha podido concretar ninguna.

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Desde el club lamentan no poder ofrecer a sus aficionados un viaje organizado, por lo que quienes deseen ver en directo este primer partido de ida deberán organizarse por su cuenta. Como agradecimiento a estos seguidores, el club les facilitará de forma gratuita las entradas que el Coruxo ha puesto a disposición del equipo blanquiazul.

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